Yedikçe yediren ıspanak köftesi tarifi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:03

Ispanak, yüksek besin değeriyle sofraların vazgeçilmezi olurken, köfte formuyla hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Et tüketmek istemeyenler, diyet yapanlar veya farklı tatlar denemek isteyenler için harika bir seçenek! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik ve nefis ıspanak köftesi tarifi!

MALZEMELER

500 gr taze ıspanak 1 adet kuru soğan 2 diş sarımsak 1 adet yumurta 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 çay bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 2 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLIK AŞAMASI

Ispanakları iyice yıkayın ve süzgeçte kurutun. İnce ince doğrayın.

Soğan ve sarımsağı rendeleyin veya küçük küçük doğrayın.

Bir kaba doğranmış ıspanakları, yumurta, kaşar peyniri, galeta unu ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurarak köfte kıvamına getirin.

Harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlak veya yassı şekil verin.

PİŞİRME SEÇENEKLERİ

Tavada: Az yağlı tavada arkalı önlü kızartarak çıtır kıvamda pişirin.

Fırında: 180°C’de 20 dakika kadar pişirerek daha hafif bir sonuç elde edebilirsiniz.

Servis Önerisi: Yoğurtlu sos veya sarımsaklı dip sos ile servis ederek lezzetini artırabilirsiniz!