Sahura hazırlık: Pratik tava böreği tarifi
Dışı çıtır, içi yumuşacık muhteşem bir tava böreği! Üstelik fırın gerektirmeden kısa sürede hazır.
Kısa sürede hazırlayabileceğiniz, çıtır dışı ve yumuşacık içiyle nefis bir tava böreği tarifi ile karşınızdayız! Fırın kullanmadan sadece tavada pişirerek lezzetli ve pratik bir börek yapabilirsiniz. İşte tarifin ayrıntıları...
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 1 su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri
- Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
YAPILIŞI
Süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu bir kapta çırpın.
Tavayı hafif yağlayıp bir yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde serin.
Üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan gezdirin ve doğranmış yufkalardan ekleyin.
İç harcı serpiştirin ve kalan yufkalarla kat kat devam edin.
Kenarlardan taşan yufkayı kapatın ve kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde 8-10 dakika pişirin.
Altı kızarınca düz bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.
Etiketler: #tava böreği
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