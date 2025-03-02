Fırın kuyruğuna girmeye gerek yok! Evde Ramazan pidesi tarifi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:17

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:17

Ramazan denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri de sıcacık, yumuşacık ve mis gibi kokan Ramazan pidesidir. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu nefis pidenin sırrı, dışının hafif çıtır, içinin ise pamuk gibi yumuşak olmasıdır. Artık fırın kuyruğuna girmeye gerek yok! İşte evde Ramazan pidesi tarifi ile fırın lezzetinde pide yapmanın püf noktaları!

Malzemeler

(2 büyük pide için)

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam ve çörek otu

Hazırlanışı

Maya karışımını hazırlayın: Ilık suya mayayı ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Üzerini örtüp 5-10 dakika bekleyerek mayanın aktifleşmesini sağlayın.

Hamuru yoğurun: Geniş bir kaba unu alın, ortasını açın. Mayalı suyu, tuzu ve zeytinyağını ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şekil verin: Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün. Unlanmış tezgâhta yuvarlak veya oval şekilde açın. Yağlı kâğıt serili tepsiye alın. Parmak uçlarınızla klasik Ramazan pidesi deseni verin.

Üzerini hazırlayın: Yumurta sarısını süt ve yoğurtla çırpıp hamurun üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpiştirin.

Son mayalanma: Tepside 15 dakika daha bekletin ki pide iyice kabarsın.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 220°C fırında altı ve üstü kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.

Servis: Fırından çıkan sıcak Ramazan pidenizi tereyağı sürerek daha da lezzetlendirebilirsiniz!