İftar sofrasını şenlendirecek etli tart tarifi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:39

Ramazan ayının en özel anlarından biri, aile ve sevdiklerle bir araya gelinen iftar sofralarıdır. Bu sofraları daha da lezzetli hale getirmek için hem doyurucu hem de şık sunumlu tarifler tercih edilir. İşte iftar sofranızı şenlendirecek, nefis aromalarıyla damakları mest eden etli tart tarifi!

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 gr tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gr dana kıyma veya kuşbaşı doğranmış et

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ çay bardağı su

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı

Hamuru hazırlayın: Unu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla karıştırarak kum kıvamına getirin. Yumurta, yoğurt ve tuzu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Tavaya zeytinyağını ekleyin, soğan ve sarımsağı kavurun. Kıymayı veya eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Doğranmış biberleri ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Salça, baharatlar ve suyu ekleyip kısık ateşte 5-10 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.

Tartı şekillendirin: Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgâhta açın ve yağlanmış tart kalıbına yerleştirin. Çatal ile birkaç delik açarak 180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Birleştirme: Ön pişmiş tart tabanına hazırladığınız etli harcı yayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip yumurta sarısı sürün.

Pişirme: 180°C önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Servis: Sıcak veya ılık şekilde servis edebilirsiniz. Yanına yoğurtlu sos veya bol yeşillikli bir salata ile sunarak iftar menünüze şıklık katabilirsiniz.