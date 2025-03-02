İftara ana yemek önerisi: Fırında soslu kuzu incik tarifi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:10

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı, lezzetli ve doyurucu ana yemeklerdir. Özellikle iftarda uzun saatler süren açlığın ardından yumuşacık pişmiş, bol soslu ve nefis baharatlarla tatlandırılmış bir kuzu incik yemeği sofralarınıza şıklık katacaktır. İşte fırında soslu kuzu incik tarifi!

Malzemeler

(4 kişilik)

Ana Malzemeler:

4 adet kuzu incik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (halka doğranmış)

1 adet patates (büyük küpler halinde doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Eti mühürleyin: Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kuzu incikleri ekleyip her tarafı güzelce kızarana kadar mühürleyin. Mühürlenen etleri bir kenara alın.

Sebzeleri soteleyin: Aynı tavaya tereyağını ekleyip eritin. Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek kavurun. Ardından havuç, patates, biberleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Sosu hazırlayın: Küçük bir kasede salçaları, baharatları ve sıcak suyu karıştırın. Sosu sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın.

Fırına verin: Fırın kabına önce mühürlenmiş kuzu incikleri yerleştirin. Üzerine sebzeli sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kapalı şekilde yaklaşık 1,5-2 saat pişirin.

Servis: Fırından çıkan yumuşacık kuzu incikleri sıcak olarak servis yapın. Yanına pirinç pilavı ve yoğurt ile iftar menünüzü tamamlayabilirsiniz.