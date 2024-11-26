Fırına gerek yok... Tavada pratik börek tarifi!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 23:49

Güncelleme: 26.11.2024 - 23:49

Fırına ihtiyaç duymadan çıtır çıtır ve lezzetli bir börek hazırlamak mümkün. Hem pratik hem de doyurucu olan bu börek dakikalar içinde sofralarınızda olacak. İşte enfes tava böreği tarifi...

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sos için)

1 su bardağı beyaz peynir (veya lor peyniri)

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı (tavayı yağlamak için)

YAPILIŞI

Bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak bir sos hazırlayın.

Beyaz peyniri bir kaba alın, üzerine ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Teflon veya yapışmaz bir tavayı ocağa alın. Tereyağını eritip her yerine yayın.

İlk yufkayı tavanın tabanına serin ve kenarlarının taşmasını sağlayın.

Üzerine sos sürün.

İkinci yufkayı parçalara ayırarak serin, tekrar soslayın ve peynirli harçtan serpin.

Kalan yufkayı aynı şekilde kat kat ekleyerek sos ve harçla devam edin.

En üst kata sadece sos sürün. Kenardan taşan ilk yufkanın kısımlarını içe doğru kapatın.

Orta ateşte, böreğin altı kızarana kadar 8-10 dakika pişirin. Ardından, bir tabak yardımıyla böreği ters çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Tavadan alın, dilimleyerek sıcak servis edin.