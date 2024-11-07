Her öğünün gözdesi: Enfes kıymalı çiğ börek tarifi...

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:13

Güncelleme: 07.11.2024 - 00:13

Lezzetiyle her lokmada kendine hayran bırakan, dışı çıtır çıtır, içi ise sulu ve yumuşak bir çiğ börek tarifi! Kahvaltı sofralarından akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışan çiğ börek, yapımı kolay ve nefis bir seçenek. Geleneksel tarifiyle sofralarınıza konuk olacak bu enfes börek, püf noktalarıyla kıvamını buluyor. Aileniz ve misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin!

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin, ihtiyaca göre az veya çok olabilir)

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

Sıvı yağ (bolca)

YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş su ekleyerek kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 20-30 dakika dinlendirin.

Bir kaba kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber ve suyu ekleyerek karıştırın. İç harcınızın daha sulu olması, böreğin içinin yumuşak kalmasına yardımcı olacaktır.

Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın. Her bezeyi hafif unlayarak merdane veya oklava yardımıyla ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamurun yarısına kıymalı harçtan ince bir tabaka şeklinde sürün. Diğer yarısını harcın üzerine kapatın ve kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Bir tabak yardımıyla düzgün kenarlar elde edebilirsiniz.

Derin bir tavaya bol miktarda sıvı yağı alın ve kızdırın. Hazırladığınız çiğ börekleri kızgın yağda, her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Kızarttığınız börekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak olarak servis edin.