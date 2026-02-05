Fırında ev yapımı lezzet: Haşhaşlı çörek tarifi

Anadolu mutfağında köklü bir yere sahip olan haşhaşlı çörek, özellikle İç Ege ve İç Anadolu’da sıkça yapılan geleneksel bir hamur işi. Mayalı hamurun, yağlı haşhaş ezmesiyle buluştuğu bu tarif; doğru teknikle hazırlandığında tel tel ayrılan, yumuşak bir dokuya sahip oluyor. Evde yapılan haşhaşlı çörek, fırından çıktığı anda yayılan kokusuyla iştah kabartıyor.

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5–6 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı haşhaş ezmesi

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı