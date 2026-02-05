Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fırında ev yapımı lezzet: Haşhaşlı çörek tarifi

5.02.2026 15:19:00
Haber Merkezi
Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden haşhaşlı çörek, yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla kahvaltıdan çay saatine her sofraya yakışıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, klasik lezzetlerden vazgeçemeyenler için birebir.

Anadolu mutfağında köklü bir yere sahip olan haşhaşlı çörek, özellikle İç Ege ve İç Anadolu’da sıkça yapılan geleneksel bir hamur işi. Mayalı hamurun, yağlı haşhaş ezmesiyle buluştuğu bu tarif; doğru teknikle hazırlandığında tel tel ayrılan, yumuşak bir dokuya sahip oluyor. Evde yapılan haşhaşlı çörek, fırından çıktığı anda yayılan kokusuyla iştah kabartıyor.

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5–6 su bardağı un

İç harcı için:

  • 1 su bardağı haşhaş ezmesi
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

  1. Ilık süt ve su bir kaba alınır, maya ve şeker eklenerek karıştırılır.
  2. Sıvı yağ, tuz ve azar azar un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.
  3. Hamurun üzeri örtülür ve yaklaşık 40–45 dakika mayalanmaya bırakılır.
  4. Mayalanan hamur eşit bezelere ayrılır.
  5. Haşhaş ezmesi, sıvı yağ ve şeker bir kapta karıştırılır.
  6. Bezeler ince şekilde açılır, haşhaşlı karışımdan sürülür.
  7. Hamur rulo yapılır ve kendi etrafında dolanarak şekil verilir.
  8. Tepsiye dizilen çöreklerin üzeri örtülerek 15 dakika dinlendirilir.
  9. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür.
  10. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
