Fırında kaşarlı patlıcan: Sofraların yeni favorisi...

Akşam yemeklerine lezzet ve şıklık katacak bu pratik tarif, kızarmış patlıcan dilimleri ve enfes domates sosunun kat kat dizilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine bol rendelenmiş kaşar peyniri eklenip fırında pişirilen bu yemeğin her lokması, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak...

MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

3-4 adet olgun domates (rendelenmiş veya blender’dan geçirilmiş)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, kekik

200-250 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun, ardından yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimleyin. Tuzlu suda 20 dakika bekletip acısını alın, sonra iyice kurulayın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın, patlıcan dilimlerini altın sarısı olana kadar kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Zeytinyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun. Sarımsakları ekleyin, ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı katın. Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırıp 10-15 dakika kadar sosu pişirin.

Fırın kabının tabanına biraz domates sosu yayın. Üzerine bir kat kızarmış patlıcan dizin, tekrar sos sürün. Katmanları patlıcan ve sos olarak tekrar edin. En üst katmana bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kaşar eriyip üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.