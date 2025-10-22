Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli fırın makarna tarifi

Türk mutfağında makarna sadece hızlı bir yemek değil, aynı zamanda en yaratıcı tariflerin temelidir. Özellikle fırında sebzeli makarna, hem sebzelerin hafifliğini hem de fırın lezzetinin doyuruculuğunu birleştirir. Günlük menülerde, akşam misafirlerinde veya çocukların sevdiği renkli tabaklarda yerini kolayca bulur. Üstelik yapımı oldukça kolaydır. İşte adım adım tam kıvamında sebzeli fırın makarna tarifi...
SEBZELİ FIRIN MAKARNA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 paket fırın makarna (penne veya burgu)
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Beşamel sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2,5 su bardağı süt
- Tuz, karabiber, muskat rendesi
Yapılışı:
- Makarnayı haşlayın: Geniş bir tencerede su kaynatın, tuz ekleyin ve makarnayı paketteki süreden 2 dakika daha az pişirin. Süzüp bir kenara alın.
- Sebzeleri hazırlayın: Biberleri, havucu ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, sebzeleri birkaç dakika soteleyin. Çok pişirmemeye özen gösterin; diri kalmaları lezzeti artırır.
- Beşamel sosu yapın: Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından sütü azar azar ekleyip çırpma teliyle karıştırın. Koyulaşınca tuz, karabiber ve bir tutam muskat rendesi ilave edin.
- Malzemeleri birleştirin: Haşlanmış makarnayı geniş bir kaba alın. Üzerine sotelediğiniz sebzeleri ve beşamel sosu dökün. Hepsini karıştırarak harmanlayın.
- Fırına hazırlayın: Karışımı yağlanmış fırın kabına aktarın. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
- Pişirme zamanı: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin.
- Servis edin: Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.