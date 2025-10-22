Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli fırın makarna tarifi

Türk mutfağında makarna sadece hızlı bir yemek değil, aynı zamanda en yaratıcı tariflerin temelidir. Özellikle fırında sebzeli makarna, hem sebzelerin hafifliğini hem de fırın lezzetinin doyuruculuğunu birleştirir. Günlük menülerde, akşam misafirlerinde veya çocukların sevdiği renkli tabaklarda yerini kolayca bulur. Üstelik yapımı oldukça kolaydır. İşte adım adım tam kıvamında sebzeli fırın makarna tarifi...

SEBZELİ FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket fırın makarna (penne veya burgu)

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet havuç

1 adet kabak

1 su bardağı haşlanmış mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi

Yapılışı: