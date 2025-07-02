Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli tepsi kebabı

Antakya’dan tüm Türkiye’ye yayılan bu nefis tarif, fırında pişirildiği için hem hafif hem de oldukça aromatik. Tepsi kebabı, az malzemeyle büyük lezzetler yaratmak isteyenlerin favorisi. Sıcacık bir lavaşla ya da ince bulgur pilavıyla servis edildiğinde akşam yemeğinizi bir ziyafete dönüştürecek.

SEBZELİ TEPSİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gr orta yağlı dana veya kuzu kıyma

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet domates (dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (ortadan ikiye bölünmüş)

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı: