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Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli tepsi kebabı

Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli tepsi kebabı

2.07.2025 11:13:00
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Haber Merkezi
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Fırından çıkan enfes lezzet: Sebzeli tepsi kebabı

Kıyma, baharat ve sebzelerin fırında harmanlanmasıyla ortaya çıkan tepsi kebabı, özellikle kalabalık aile sofralarının yıldızı olmaya aday. Hem görseli hem de tadıyla iştah kabartan bu tarif, Anadolu mutfağının en pratik ve doyurucu lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Antakya’dan tüm Türkiye’ye yayılan bu nefis tarif, fırında pişirildiği için hem hafif hem de oldukça aromatik. Tepsi kebabı, az malzemeyle büyük lezzetler yaratmak isteyenlerin favorisi. Sıcacık bir lavaşla ya da ince bulgur pilavıyla servis edildiğinde akşam yemeğinizi bir ziyafete dönüştürecek.

SEBZELİ TEPSİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gr orta yağlı dana veya kuzu kıyma
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 adet domates (dilimlenmiş)
  • 1 adet yeşil biber (ortadan ikiye bölünmüş)
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine doğranmış soğan, sarımsak, biberler, maydanoz ve tüm baharatları ekleyin.
  2. Malzemeleri iyice yoğurarak birbirine karışmasını sağlayın.
  3. Yağlanmış fırın tepsisine karışımı elinizle bastırarak yayın.
  4. Üzerine domates ve biber dilimlerini yerleştirin.
  5. Salçayı sıcak suyla karıştırarak tepsiye gezdirin.
  6. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
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