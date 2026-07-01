Fırından çıkan mis gibi lezzet: Patlıcanlı kiş nasıl yapılır?

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden kiş, farklı malzemelerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir hamur işi olarak öne çıkıyor. Közlenmiş ya da sotelenmiş patlıcanın peynir ve yumurtalı harçla buluştuğu patlıcanlı kiş ise hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır? İşte tam kıvamında patlıcanlı kiş tarifi...

PATLICANLI KİŞ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 gram tereyağı (soğuk)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 adet orta boy patlıcan

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı krema

Tuz

Karabiber

Kekik

PATLICANLI KİŞ NASIL YAPILIR?

Un, tuz ve küp doğranmış soğuk tereyağını karıştırın. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyerek pürüzsüz bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Patlıcanları küp küp doğrayıp zeytinyağında hafifçe soteleyin veya közleyin.

Soğan ve sarımsağı ince doğrayarak patlıcanlarla birlikte birkaç dakika daha pişirin. Baharatları ekleyip ocaktan alın.

Ayrı bir kapta yumurta ve kremayı çırpın. Peyniri ilave ederek karıştırın.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açıp yağlanmış kiş kalıbına yerleştirin. Çatalla tabanına delikler açın.

Patlıcanlı harcı hamurun üzerine yayın. Üzerine yumurtalı karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.