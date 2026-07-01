Yaz sofralarını renklendiren lezzetler: Temmuz ayı sebze ve meyve rehberi

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmek, sağlıklı beslenmenin temel kurallarından biri olarak kabul edilir. Doğal yetişme döneminde hasat edilen ürünler; aroma, vitamin ve mineral açısından daha zengin olurken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlar. Peki Temmuz ayında hangi sebzeler ve meyveler tüketilmeli? İşte yaz mevsiminin en taze ve en lezzetli ürünleri...

TEMMUZ AYI SEBZELERİ

1. Domates

Temmuz ayının en sevilen sebzelerinden biri domatestir.

Öne çıkan özellikleri:

C vitamini bakımından zengindir.

Likopen içerir.

Salata, kahvaltı ve yemeklerde kullanılabilir.

Yaz sofralarının vazgeçilmezidir.

2. Salatalık

Yüksek su oranıyla yaz aylarının en ferahlatıcı sebzelerinden biridir.

Faydaları:

Su ihtiyacını destekler.

Düşük kalorilidir.

Salata ve cacık gibi tariflerde sık kullanılır.

3. Biber

Temmuz ayında yeşil, sivri, çarliston ve kapya biber bol miktarda bulunur.

Özellikleri:

C vitamini yönünden zengindir.

Izgara, dolma ve salatalarda kullanılabilir.

4. Patlıcan

Yaz mutfağının en sevilen sebzeleri arasında yer alır.

Temmuz ayında:

Karnıyarık,

Musakka,

Közlenmiş salata,

İmam bayıldı

gibi birçok tarifte kullanılabilir.

5. Kabak

Kabak, hafif yapısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır.

Kullanım alanları:

Mücver,

Zeytinyağlı yemekler,

Çorbalar,

Izgara tarifleri.

6. Taze fasulye

Temmuz ayında en lezzetli dönemini yaşayan sebzelerden biridir.

Zeytinyağlı veya etli yemeklerde sık tercih edilir.

7. Bamya

Yaz aylarında taze olarak bulunabilen bamya, lif bakımından öne çıkan sebzeler arasındadır.

8. Mısır

Haşlanmış veya közlenmiş mısır, Temmuz ayının en sevilen sokak lezzetlerinden biridir.

9. Semizotu

Yaz aylarında serinletici etkisiyle öne çıkan semizotu;

Yoğurtlu tariflerde,

Salatalarda,

Zeytinyağlı yemeklerde kullanılabilir.

10. Taze börülce

Temmuz ayında pazarlarda sıkça görülen ürünlerden biridir.

Zeytinyağlı olarak tüketildiğinde yaz sofralarına hafif bir alternatif sunar.

TEMMUZ AYI MEYVELERİ

1. Karpuz

Temmuz denildiğinde akla ilk gelen meyvelerden biridir.

Öne çıkan özellikleri:

Yüksek su içerir.

Serinletici etkisiyle yaz aylarının favorisidir.

C vitamini içerir.

2. Kavun

Tatlı aroması ve su oranıyla sıcak havalarda sık tercih edilir.

3. Şeftali

Temmuz ayında en aromatik dönemini yaşar.

Tatlılarda, smoothie tariflerinde ve ara öğünlerde kullanılabilir.

4. Nektarin

Şeftaliye benzer yapısıyla yaz aylarının sevilen meyveleri arasındadır.

5. Kayısı

Lif ve vitamin bakımından zengin olan kayısı, yazın en çok tüketilen meyvelerindendir.

6. Kiraz

Temmuz ayının ilk dönemlerinde hâlâ taze olarak bulunabilir.

Tatlılarda ve atıştırmalık olarak tercih edilir.

7. Vişne

Reçel, komposto ve tatlı yapımında sık kullanılan yaz meyvelerinden biridir.

8. İncir

Bazı bölgelerde Temmuz ayının sonlarına doğru taze incir görülmeye başlanır.

9. Erik

Yeşil ve kırmızı erik çeşitleri yaz boyunca tüketilebilir.

10. Ahududu ve Böğürtlen

Temmuz ayında doğal olarak yetişen orman meyveleri arasında yer alır.

Antioksidan bakımından zengin olmalarıyla dikkat çeker.

TEMMUZ AYINDA SEBZE VE MEYVELER NASIL SAKLANMALI?

Tazeliği korumak için bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce yıkayın.

Uygun sıcaklıkta muhafaza edin.

Ezilmiş ürünleri ayırın.

Fazla olgunlaşan meyveleri kısa sürede tüketin.

Doğru saklama koşulları hem besin değerinin korunmasına hem de israfın önlenmesine katkı sağlar.