Yaz sofralarını renklendiren lezzetler: Temmuz ayı sebze ve meyve rehberi

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmek, sağlıklı beslenmenin temel kurallarından biri olarak kabul edilir. Doğal yetişme döneminde hasat edilen ürünler; aroma, vitamin ve mineral açısından daha zengin olurken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlar. Peki Temmuz ayında hangi sebzeler ve meyveler tüketilmeli? İşte yaz mevsiminin en taze ve en lezzetli ürünleri...
TEMMUZ AYI SEBZELERİ
1. Domates
Temmuz ayının en sevilen sebzelerinden biri domatestir.
Öne çıkan özellikleri:
- C vitamini bakımından zengindir.
- Likopen içerir.
- Salata, kahvaltı ve yemeklerde kullanılabilir.
- Yaz sofralarının vazgeçilmezidir.
2. Salatalık
Yüksek su oranıyla yaz aylarının en ferahlatıcı sebzelerinden biridir.
Faydaları:
- Su ihtiyacını destekler.
- Düşük kalorilidir.
- Salata ve cacık gibi tariflerde sık kullanılır.
3. Biber
Temmuz ayında yeşil, sivri, çarliston ve kapya biber bol miktarda bulunur.
Özellikleri:
- C vitamini yönünden zengindir.
- Izgara, dolma ve salatalarda kullanılabilir.
4. Patlıcan
Yaz mutfağının en sevilen sebzeleri arasında yer alır.
Temmuz ayında:
- Karnıyarık,
- Musakka,
- Közlenmiş salata,
- İmam bayıldı
gibi birçok tarifte kullanılabilir.
5. Kabak
Kabak, hafif yapısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır.
Kullanım alanları:
- Mücver,
- Zeytinyağlı yemekler,
- Çorbalar,
- Izgara tarifleri.
6. Taze fasulye
Temmuz ayında en lezzetli dönemini yaşayan sebzelerden biridir.
Zeytinyağlı veya etli yemeklerde sık tercih edilir.
7. Bamya
Yaz aylarında taze olarak bulunabilen bamya, lif bakımından öne çıkan sebzeler arasındadır.
8. Mısır
Haşlanmış veya közlenmiş mısır, Temmuz ayının en sevilen sokak lezzetlerinden biridir.
9. Semizotu
Yaz aylarında serinletici etkisiyle öne çıkan semizotu;
- Yoğurtlu tariflerde,
- Salatalarda,
- Zeytinyağlı yemeklerde kullanılabilir.
10. Taze börülce
Temmuz ayında pazarlarda sıkça görülen ürünlerden biridir.
Zeytinyağlı olarak tüketildiğinde yaz sofralarına hafif bir alternatif sunar.
TEMMUZ AYI MEYVELERİ
1. Karpuz
Temmuz denildiğinde akla ilk gelen meyvelerden biridir.
Öne çıkan özellikleri:
- Yüksek su içerir.
- Serinletici etkisiyle yaz aylarının favorisidir.
- C vitamini içerir.
2. Kavun
Tatlı aroması ve su oranıyla sıcak havalarda sık tercih edilir.
3. Şeftali
Temmuz ayında en aromatik dönemini yaşar.
Tatlılarda, smoothie tariflerinde ve ara öğünlerde kullanılabilir.
4. Nektarin
Şeftaliye benzer yapısıyla yaz aylarının sevilen meyveleri arasındadır.
5. Kayısı
Lif ve vitamin bakımından zengin olan kayısı, yazın en çok tüketilen meyvelerindendir.
6. Kiraz
Temmuz ayının ilk dönemlerinde hâlâ taze olarak bulunabilir.
Tatlılarda ve atıştırmalık olarak tercih edilir.
7. Vişne
Reçel, komposto ve tatlı yapımında sık kullanılan yaz meyvelerinden biridir.
8. İncir
Bazı bölgelerde Temmuz ayının sonlarına doğru taze incir görülmeye başlanır.
9. Erik
Yeşil ve kırmızı erik çeşitleri yaz boyunca tüketilebilir.
10. Ahududu ve Böğürtlen
Temmuz ayında doğal olarak yetişen orman meyveleri arasında yer alır.
Antioksidan bakımından zengin olmalarıyla dikkat çeker.
TEMMUZ AYINDA SEBZE VE MEYVELER NASIL SAKLANMALI?
Tazeliği korumak için bazı noktalara dikkat edilmelidir.
- Meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce yıkayın.
- Uygun sıcaklıkta muhafaza edin.
- Ezilmiş ürünleri ayırın.
- Fazla olgunlaşan meyveleri kısa sürede tüketin.
Doğru saklama koşulları hem besin değerinin korunmasına hem de israfın önlenmesine katkı sağlar.