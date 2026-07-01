Yaz sofralarının lezzet sırrı: Temmuz ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak her balık türü yılın her döneminde aynı lezzeti sunmaz. Deniz suyu sıcaklığının değişmesi, balıkların üreme dönemleri ve av sezonu gibi etkenler, hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini doğrudan etkiler. Peki Temmuz ayında hangi balıklar tüketilmeli? Hangi balıklar daha lezzetlidir? İşte Temmuz ayında sofralarınıza gönül rahatlığıyla taşıyabileceğiniz balık türleri...

TEMMUZ AYINDA BALIK TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Temmuz ayında denizlerde av yasağı devam ettiği için satışa sunulan balıkların önemli bir bölümü kültür üretimi veya yasal yöntemlerle avlanan türlerden oluşur.

Balık satın alırken şu noktalara dikkat edilmelidir:

Gözleri parlak ve canlı görünmelidir.

Solungaçları kırmızı renkte olmalıdır.

Eti sıkı ve diri olmalıdır.

Deniz kokusuna benzer doğal bir koku taşımalıdır.

Soğuk zincirin korunmuş olmasına dikkat edilmelidir.

Taze balık seçimi hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşır.

TEMMUZ AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. Levrek

Temmuz ayında en çok tercih edilen balıkların başında levrek gelir. Özellikle kültür levreği yaz boyunca kolaylıkla bulunabilir.

Neden tercih edilmeli?

Beyaz ve yumuşak ete sahiptir.

Hafif lezzeti sayesinde her yaş grubuna hitap eder.

Omega-3 ve kaliteli protein içerir.

Izgara, fırın ve buğulama için uygundur.

Yaz sofralarında en çok tercih edilen balık türlerinden biridir.

2. Çipura

Temmuz ayında tüketilebilecek en popüler balıklardan biri de çipuradır.

Avantajları

Hafif yağlı yapıya sahiptir.

Izgarada oldukça lezzetlidir.

Düşük kalorili beslenmeye uygundur.

Yüksek protein içerir.

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez balıkları arasında yer alır.

3. Somon

Temmuz ayında somon da sofralarda sıkça yer bulur.

Besin değeri

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

D vitamini içerir.

Kaliteli protein kaynağıdır.

Fırın, ızgara ve tavada pişirilebilir.

Özellikle sağlıklı beslenme programlarında sık önerilen balıklardan biridir.

4. Alabalık

Tatlı su balıkları arasında yer alan alabalık, yaz aylarında rahatlıkla tüketilebilir.

Öne çıkan özellikleri

Hafif aromalıdır.

Sindirimi kolaydır.

Protein açısından zengindir.

Izgarada oldukça lezzetlidir.

5. Sardalya

Bazı bölgelerde Temmuz ayında sardalya bulunabilir.

Neden tercih edilir?

Omega-3 bakımından zengindir.

Ekonomik balık türlerinden biridir.

Izgara ve fırında lezzetlidir.

Kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde kalsiyum açısından da değerlidir.

Bulunduğu bölgeye göre tazeliği kontrol edilerek tercih edilmelidir.

6. Barbun

Yaz aylarında lezzetini koruyan balıklardan biri de barbundur.

Özellikleri

İnce yapılı eti bulunur.

Hafif aromalıdır.

Tavada veya fırında hazırlanabilir.

Yaz sofralarına farklı bir lezzet katar.

7. Kalamar

Balık kadar deniz ürünleri de Temmuz ayında ilgi görür.

Kalamar;

Izgara yapılabilir.

Tavada hazırlanabilir.

Protein bakımından zengindir.

Yaz akşamlarının sevilen deniz ürünlerinden biridir.

8. Karides

Temmuz ayında tercih edilen deniz ürünleri arasında karides de bulunur.

Besin değeri

Düşük yağ içerir.

Protein bakımından zengindir.

Salatalarda ve sıcak yemeklerde kullanılabilir.

TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIKLAR DAHA AZ TERCİH EDİLMELİ?

Yaz aylarında birçok deniz balığı üreme döneminde olduğu için tüketim konusunda dikkatli olunmalıdır.

Özellikle:

Hamsi,

Palamut,

Lüfer,

İstavrit,

Uskumru,

Torik

gibi balıklar Temmuz ayında en lezzetli dönemlerinde değildir. Bu nedenle sonbahar ve kış aylarında tüketilmeleri daha uygun olabilir.