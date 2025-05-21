Fırından çıkan mutluluk: 3 malzemeli kurabiye tarifi

Bu tarif hem vakti az olanlara hem de tatlı krizine pratik bir çözüm arayanlara birebir. Üstelik her evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor. İçinde yumurta yok, kabartma tozu yok, karmaşa yok!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini bir kaba alın, güzelce karıştırın.

Üzerine azar azar unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ya da şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12-15 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin.