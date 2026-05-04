Fırından çıkar çıkmaz tükenen enfes lezzet: Peynirli rulo poğaça tarifi

4.05.2026 10:07:00
Yumuşacık hamuru ve kat kat sarılan iç harcıyla rulo poğaça, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olmaya aday. İşte enfes peynirli rulo poğaça tarifi...

Rulo poğaça, klasik poğaça tariflerinden farklı olarak kat kat sarılan yapısıyla hem görsel hem de lezzet açısından öne çıkar. İçine dilediğiniz harcı ekleyerek çeşitlendirebileceğiniz bu tarif, özellikle pratikliği ve yumuşak dokusuyla sıkça tercih edilir. Fırından çıktığında yayılan mis gibi kokusu ve pamuk gibi yapısıyla ev yapımı poğaçaların en sevilenlerinden biri haline gelir. İşte enfes peynirli rulo poğaça tarifi...

PEYNİRLİ RULO POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un

İç harcı için:

150 g beyaz peynir

1/2 demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

PEYNİRLİ RULO POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, tuz ve unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 40-45 dakika dinlendirin.

Hamuru açıp üzerine peynirli harcı yayın ve rulo şeklinde sarın.

Ruloyu eşit parçalara kesip tepsiye dizin.

Yumurta sarısı sürün.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

