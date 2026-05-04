Klasik haşlanmış yumurtaya çağ atlatın: Yüksek proteinli açık tost tarifi...

İki dilim tam buğday ekmeği ve haşlanmış yumurtanın o doyurucu gücünü, şık kafelerin menülerinden fırlamış gibi görünen "Açık Tost" tarifi... Hem göz doyuran hem de enfes bu tarif, yeni favoriniz olacak. Sadece 5 dakikada hazırlanan ve ekstra bulaşık çıkarmayan bu pratik tarif, sabah koşturmacasında bile kendinize krallar gibi bir kahvaltı hazırlamanızı sağlayacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

2 adet haşlanmış yumurta (Dilimlerken dağılmaması için kayısı kıvamından biraz daha katı)

Taban İçin: 2 yemek kaşığı yüksek proteinli lor peyniri (veya ezilmiş çeyrek avokado)

1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

Birer tutam pul biber, karabiber, kekik ve tuz

Üzeri için (İsteğe bağlı): Taze fesleğen yaprakları, ince kıyılmış yeşil soğan veya dereotu

ADIM ADIM TARİF

Tam buğday ekmek dilimlerini tost makinesinde veya tavada yağsız olarak hafifçe kızartın. Ekmeğin dışının çıtır, içinin ise sıcak kalması açık tostun en büyük lezzet sırrıdır.

Kızarmış sıcak ekmeklerin üzerine seçtiğiniz taban malzemesini kalın ve eşit bir tabaka halinde sürün. Lor peyniri kullanıyorsanız içine çok az yoğurt karıştırarak sürülebilir bir kıvam elde edebilirsiniz.

Haşlanmış yumurtaları ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Ekmeğin üzerine sürdüğünüz tabanın üstüne, birbirinin üzerine hafifçe binecek şekilde (kiremit dizilimi gibi) şık bir şekilde yerleştirin.

Yumurtaların üzerine çok hafif sızma zeytinyağı gezdirin. Zeytinyağı hem sağlıklı yağ dengesini sağlayacak hem de baharatların lezzetini patlatacaktır. Pul biber, karabiber, kekik ve tuzu eşit şekilde serpiştirin.

Tostunuzun üzerine taze yeşillikler ekleyerek hem kafe tarzı bir görsel şölen yaratın hem de ferah bir aroma katın. Bekletmeden, ekmekler hala çıtırken sıcak sıcak tadını çıkarın.