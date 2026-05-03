Sarayın gizli reçetesi: Tuzlu ve tatlının muhteşem uyumu kavun dolması tarifi...

Görüntüsüyle masanın ortasında bir sanat eseri gibi duran, fırından yayılan o tatlı-tuzlu enfes kokusuyla iştahları kabartan bu sıra dışı lezzeti evde hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay! İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 adet küçük veya orta boy kokulu kavun (Kırkağaç veya Cantaloupe cinsi)

300 gram kuzu veya dana kuşbaşı et (Çok küçük, "sıçan dişi" doğranmış olmalı)

1 fincan baldo pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet orta boy kuru soğan (Çok ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü (Ilık suda 10 dk bekletilmiş)

1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzeri için: 1 tatlı kaşığı bal

ADIM ADIM TARİF

Kavunu yıkadıktan sonra, sap kısmından kapak olacak şekilde yatay olarak kesin. İçindeki çekirdekli kısmı bir kaşık yardımıyla tamamen temizleyip çöpe atın. Kavunun etli kısmından (kabuğu çok inceltmeden) bir miktar oyarak çıkarın ve çıkardığınız bu tatlı kavun parçalarını daha sonra iç harca katmak üzere kenara ayırın.

Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Bademleri ve çam fıstıklarını ekleyip renkleri hafifçe dönene kadar kavurup kenara alın.

Aynı tavaya kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. İnce doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından çok minik doğranmış etleri ilave edip, etler suyunu salıp çekene kadar (kuzu kullanıyorsanız çabuk pişer) yüksek ateşte soteleyin.

Etler suyunu çektiğinde tavaya yıkanmış pirinçleri, kavrulmuş badem/fıstıkları, kuş üzümünü ve kavunun içinden oyup ayırdığınız kavun parçalarını ekleyin. Baharatları (tarçın, yenibahar, karabiber, tuz) ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekleyip, pirinçler suyu çekene kadar (yarı pişmiş halde) kapağı kapalı olarak 5 dakika demlendirin.

Hazırladığınız bu muazzam iç harcı, oyduğunuz kavunun içine sıkıca doldurun.

Kavunun kestiğiniz kapağını üzerine kapatın. Kavunun dış kabuğuna bir fırça yardımıyla hafifçe bal sürün (bu işlem fırında kavunun kabuğunun parlamasını ve karamelize olmasını sağlar). Kavunu fırın tepsisine veya ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kavunun kabuğu hafifçe büzüşüp etrafa o nefis kokular yayılana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan sıcak kavun dolmasını bütün halde masanın ortasına getirin. Keskin bir bıçakla karpuz dilimler gibi dilimleyerek, içindeki o zengin harçla birlikte porsiyonlayın ve saraylıların asırlık sırrının tadını çıkarın.