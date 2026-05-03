Kuru kalan keklere veda: Sünger gibi çeken bol soslu gerçek ıslak kek tarifi...

Islak kek, 7'den 70'e herkesin favorisi olsa da, o istenen bol soslu ve süngerimsi dokuyu tutturmak bazen ustalık ister. Bu modern ve sağlıklı tarifte sos tamamen ayrı pişiriliyor. Böylece hem çiğ yumurta kokusu riski ortadan kalkıyor hem de kek, sıcak sosla buluştuğunda her zerresine kadar o nefis çikolata tadını hapsediyor. Misafirlerinize gururla sunacağınız, dilim dilim yenilen bu efsanevi tarifin püf noktalarıyla mutfakta harikalar yaratmaya hazırlanın!

MALZEMELER

Sünger Kek İçin:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı dolusu kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5 - 2 su bardağı un (Kontrollü eklenecek, akışkan bir hamur olmalı)

Bol Çikolatalı Sos İçin:

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarımdan biraz fazla (yaklaşık 3/4) su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

İsteğe bağlı: Sos kaynadıktan sonra içine 40-50 gram (yarım paket) bitter veya sütlü çikolata eklerseniz lezzeti arşa çıkar!

ADIM ADIM ISLAK KEKİN SIRLARI

Kekin sosu sünger gibi çekebilmesi için bol gözenekli olması gerekir. Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri, mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana dek (en az 5-6 dakika) aralıksız çırpın.

Mayonez kıvamına gelen karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip, mikserin en düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çok kısa çırpın.

Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu mutlaka bir süzgeçten geçirerek (eleyerek) sıvı karışıma ekleyin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakın ve bir spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak hamuru söndürmeden bütünleştirin.

Dikdörtgen veya kare büyük boy bir borcamın (veya fırın kabının) sadece tabanını hafifçe yağlayın. Hazırladığınız harcı kaba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kürdan temiz çıkana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Kek fırındayken sosu hazırlamaya başlayın. Küçük bir tencereye süt, şeker, sıvı yağ ve kakaoyu alın. Tel çırpıcıyla iyice karıştırıp ocağa koyun. Sos kaynamaya başladığında (isteğe bağlı çikolata parçalarını ekleyip eritin) ocaktan alın.

Fırından çıkan sıcak kekin ilk kaynar sıcağının gitmesi için sadece 3-4 dakika bekleyin. Keki dilimleyin ve bir kürdan yardımıyla her dilimin üzerine küçük delikler açın.

Hazırladığınız sıcak/ılık sosu, dilimlenmiş sıcak kekin her yerine eşit miktarda gelecek şekilde kepçeyle yavaş yavaş gezdirin. Kek, sosu bir sünger gibi anında çekecektir.

Islak kekin lezzetini tam olarak toparlaması için en az 2-3 saat oda sıcaklığında dinlendirin. Üzerini Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya ince doğranmış cevizle süsleyerek servis yapın.