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Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi
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Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

1.07.2026 18:32:00
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Haber Merkezi
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Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

Klasik mantı tariflerinden farklı olarak fırında pişen, nar gibi kızaran hamuru ve salçalı sosuyla damaklarda iz bırakan sini mantısı, kalabalık sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. İşte enfes tadıyla sini mantısı tarifi...

Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

Anadolu mutfağının en sevilen hamur işleri arasında yer alan mantı, farklı yörelerde birbirinden özel tariflerle hazırlanıyor. Bu tariflerin en dikkat çekenlerinden biri olan sini mantısı ise klasik mantıdan ayrılan pişirme yöntemiyle öne çıkıyor. Suda haşlanmak yerine önce fırında kızartılan, ardından salçalı sosla buluşarak yeniden pişirilen bu lezzet, hem görüntüsü hem de yoğun aromasıyla sofraların yıldızı oluyor. İşte enfes tadıyla sini mantısı tarifi...

Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

SİNİ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tutam tuz

Yeteri kadar su

Servisi için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

 

Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

SİNİ MANTISI YAPILIŞI

Öncelikle sini mantısının hamurunu hazırlayın. 

Geniş bir yoğurma kabına un dışındaki malzemeleri alın ve karıştırın.

Ardından unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendirin. 

Bu aşama hamurun daha kolay açılmasını sağlayacaktır.

İç harcı için kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu ve karabiberi bir kapta güzelce karıştırın.

Dinlenen hamuru 4 eşit parçaya ayırın. 

Her parçayı ince olacak şekilde açın ve küçük kareler halinde kesin.

Kestiğiniz hamurların ortasına kıymalı harçtan koyun ve iki ucunu birleştirerek mantı şeklini verin.

Hazırladığınız mantıları yağlanmış fırın kabına düzenli şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar hafifçe kızartın.

Bu sırada sosu hazırlayın. 

Tereyağını tavada eritip salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine su ve tuz ekleyerek salçalı sosu hazırlayın.

Fırından çıkan mantıların üzerine salçalı sosu gezdirin. 

Mantıların üzerini hafifçe geçecek kadar su ekleyip tekrar fırına verin.

Sini mantısı suyunu çekip hamurlar yumuşayana kadar pişirin. 

Fırından aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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