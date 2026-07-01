Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

Anadolu mutfağının en sevilen hamur işleri arasında yer alan mantı, farklı yörelerde birbirinden özel tariflerle hazırlanıyor. Bu tariflerin en dikkat çekenlerinden biri olan sini mantısı ise klasik mantıdan ayrılan pişirme yöntemiyle öne çıkıyor. Suda haşlanmak yerine önce fırında kızartılan, ardından salçalı sosla buluşarak yeniden pişirilen bu lezzet, hem görüntüsü hem de yoğun aromasıyla sofraların yıldızı oluyor. İşte enfes tadıyla sini mantısı tarifi...
SİNİ MANTISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1 su bardağı su
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
3,5 su bardağı un
İç harcı için:
250 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 tutam tuz
Yeteri kadar su
Servisi için:
1 kase sarımsaklı yoğurt
SİNİ MANTISI YAPILIŞI
Öncelikle sini mantısının hamurunu hazırlayın.
Geniş bir yoğurma kabına un dışındaki malzemeleri alın ve karıştırın.
Ardından unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
Bu aşama hamurun daha kolay açılmasını sağlayacaktır.
İç harcı için kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu ve karabiberi bir kapta güzelce karıştırın.
Dinlenen hamuru 4 eşit parçaya ayırın.
Her parçayı ince olacak şekilde açın ve küçük kareler halinde kesin.
Kestiğiniz hamurların ortasına kıymalı harçtan koyun ve iki ucunu birleştirerek mantı şeklini verin.
Hazırladığınız mantıları yağlanmış fırın kabına düzenli şekilde dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar hafifçe kızartın.
Bu sırada sosu hazırlayın.
Tereyağını tavada eritip salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine su ve tuz ekleyerek salçalı sosu hazırlayın.
Fırından çıkan mantıların üzerine salçalı sosu gezdirin.
Mantıların üzerini hafifçe geçecek kadar su ekleyip tekrar fırına verin.
Sini mantısı suyunu çekip hamurlar yumuşayana kadar pişirin.
Fırından aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!