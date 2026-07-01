Fırından gelen geleneksel lezzet: Sini mantısı tarifi

Anadolu mutfağının en sevilen hamur işleri arasında yer alan mantı, farklı yörelerde birbirinden özel tariflerle hazırlanıyor. Bu tariflerin en dikkat çekenlerinden biri olan sini mantısı ise klasik mantıdan ayrılan pişirme yöntemiyle öne çıkıyor. Suda haşlanmak yerine önce fırında kızartılan, ardından salçalı sosla buluşarak yeniden pişirilen bu lezzet, hem görüntüsü hem de yoğun aromasıyla sofraların yıldızı oluyor. İşte enfes tadıyla sini mantısı tarifi...