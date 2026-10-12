İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya günün farklı öğünlerinde tercih edilebilecek tepside peynirli çörek, farklı malzemeleri bir araya getiriyor. Domates, biber, patates ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen hamur, lor peyniriyle lezzetlenirken üzerindeki rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, özellikle pratik ve doyurucu hamur işi arayanlar için güzel bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tepside peynirli çörek tarifi...