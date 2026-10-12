İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya günün farklı öğünlerinde tercih edilebilecek tepside peynirli çörek, farklı malzemeleri bir araya getiriyor. Domates, biber, patates ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen hamur, lor peyniriyle lezzetlenirken üzerindeki rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, özellikle pratik ve doyurucu hamur işi arayanlar için güzel bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tepside peynirli çörek tarifi...
Tepside peynirli çörek tarifi
Malzemeler
Çörek için:
- 2 adet yumurta
- 1 tutam tuz
- 1 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- 2 adet küçük boy patates
- Çeyrek demet taze soğan
- Çeyrek demet maydanoz
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1,5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tane çekilmiş karabiber
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
PEYNİRLİ TEPSİ ÇÖREĞİ TARİFİ
Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve tuzu alarak iyice çırpın.
Yeşil biberi, domatesleri ve patatesleri küçük küpler halinde doğrayın.
Taze soğanı ve maydanozu ince ince kıyın.
Doğradığınız sebzeleri yumurtalı karışıma ekleyin.
Lor peynirini de ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın.
Sütü ve sıvı yağı karışıma dökün.
Kırmızı toz biber ve karabiberi ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.
Topak kalmayana kadar karıştırın.
Fırın kabını yağlayın ve hazırladığınız harcı içine dökün.
Üzerini düzeltip rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fanlı fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!