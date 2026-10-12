Cumhuriyet Gazetesi Logo
İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi
Paylaş

İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

12.10.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

Kaşar peyniri, lor peyniri ve taze sebzelerle hazırlanan tepside peynirli çörek , pratik yapımı ve doyurucu içeriğiyle sofralara lezzet katıyor.

İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya günün farklı öğünlerinde tercih edilebilecek tepside peynirli çörek, farklı malzemeleri bir araya getiriyor. Domates, biber, patates ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen hamur, lor peyniriyle lezzetlenirken üzerindeki rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, özellikle pratik ve doyurucu hamur işi arayanlar için güzel bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tepside peynirli çörek tarifi...

İster kahvaltıya ister çay saatine: Tepside peynirli çörek tarifi

Tepside peynirli çörek tarifi

Malzemeler

Çörek için:

  • 2 adet yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 2 adet küçük boy patates
  • Çeyrek demet taze soğan
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tane çekilmiş karabiber
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

PEYNİRLİ TEPSİ ÇÖREĞİ TARİFİ

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve tuzu alarak iyice çırpın.

Yeşil biberi, domatesleri ve patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. 

Taze soğanı ve maydanozu ince ince kıyın.

Doğradığınız sebzeleri yumurtalı karışıma ekleyin. 

Lor peynirini de ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın.

Sütü ve sıvı yağı karışıma dökün. 

Kırmızı toz biber ve karabiberi ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. 

Topak kalmayana kadar karıştırın.

Fırın kabını yağlayın ve hazırladığınız harcı içine dökün. 

Üzerini düzeltip rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fanlı fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. 

Fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #hamur işi #pratik tarifler #Tepside peynirli çörek

İlgili Haberler

Erzurum'un vazgeçilmez tadı: MasterChef Cağ kebabı tarifi
Erzurum'un vazgeçilmez tadı: MasterChef Cağ kebabı tarifi Erzurum mutfağının sevilen lezzetlerinden cağ kebabı, kuzu eti ve özel marine yöntemiyle evde de hazırlanabiliyor. İşte cağ kebabı tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktaları...
Anne usulü sulu köfte tarifi: Hem doyurucu hem de çok lezzetli
Anne usulü sulu köfte tarifi: Hem doyurucu hem de çok lezzetli Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden sulu köfte, doyurucu yapısı ve nefis suyuyla sofraların favorisi oluyor. Peki, sulu köfte nasıl yapılır, köftelerin dağılmaması için nelere dikkat etmek gerekir? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla sulu köfte tarifi…
Ertesi gün bile taze ve diri kalan: Kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi...
Ertesi gün bile taze ve diri kalan: Kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi... Okula veya işe yemek götürürken yaşanan en büyük facialara; öğlen açıldığında sulanıp pörsümüş marullara, sosu sızmış çantalara ve mikrodalga fırın kuyruklarında vakit kaybetmeye son. Katmanlı kavanozlamayla hazırlanan, sosu en altta hapsederek 3 gün boyunca taze kalan yüksek proteinli ve glütensiz salata tarifi...