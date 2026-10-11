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Ertesi gün bile taze ve diri kalan: Kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi...

Ertesi gün bile taze ve diri kalan: Kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi...

11.10.2026 22:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ertesi gün bile taze ve diri kalan: Kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi...

Okula veya işe yemek götürürken yaşanan en büyük facialara; öğlen açıldığında sulanıp pörsümüş marullara, sosu sızmış çantalara ve mikrodalga fırın kuyruklarında vakit kaybetmeye son. Katmanlı kavanozlamayla hazırlanan, sosu en altta hapsederek 3 gün boyunca taze kalan yüksek proteinli ve glütensiz salata tarifi...

Dışarıda yemek yemenin hem maliyetli hem de besin değerleri açısından kontrolsüz olduğu günümüz temposunda, beslenme çantasını evde hazırlamak en mantıklı adımlardan biri. Ancak klasik salatalar sosla temas ettiği an saatler içinde yumuşar. İşte enfes kavanozda tavuklu kinoa salatası tarifi...

MALZEMELER

Alt Katman:

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi ve 1 çay kaşığı hardal (Emülsiyonu bağlamak için)

Bir çimdik tuz ve karabiber

1 su bardağı haşlanmış kinoa (veya karabuğday / haşlanmış nohut)

Orta Katman:

150 gram ızgara veya haşlanmış tavuk göğsü (Didilmiş veya küp doğranmış)

Yarım su bardağı küp doğranmış salatalık

5-6 adet ikiye bölünmüş çeri domates

2 yemek kaşığı haşlanmış mısır veya küp doğranmış kapya biber

En Üst Katman:

1 avuç ince kıyılmış roka veya kuzu kulağı

2 tam ceviz içi (İri kırılmış) veya 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Dik ve geniş bir cam kavanozun tam tabanına zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, hardal, tuz ve karabiberi dökün. Kavanozun içinde çatalla hafifçe çırparak homojen bir sos tabakası oluşturun.

Altın Kural: Sos her zaman en altta kalmalıdır.

Sosun tam üzerine haşlanmış ve soğutulmuş kinoayı ekleyin. Kinoa, sosun lezzetini emerek harika bir marinasyon kazanır ve üstteki sebzelerin sosa temas edip sulanmasını engeller.

Kinoanın üzerine salatalık, kapya biber ve domatesleri dizin. Onların da üzerine soğutulmuş tavuk etlerini yerleştirin. Tavuk ve sert sebzeler, nemin yukarı tırmanmasını engelleyen bir duvar görevi görür.

En üste, sosla temas ederse anında pörsüyecek olan taze roka ve kuzu kulağını yerleştirin. Yeşilliklerin üzerine ceviz ve kabak çekirdeklerini serpiştirin. Yeşilliklerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kavanozu buzdolabında 3 güne kadar hiçbir bozulma olmadan saklayabilirsiniz.

Okulda veya işte yemeden hemen önce kavanozu 10 saniye boyunca ters-düz ederek sallayın (sos tüm malzemelere eşit dağılsın) veya doğrudan bir tabağa ters çevirin.

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