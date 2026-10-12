Erzurum'un vazgeçilmez tadı: MasterChef Cağ kebabı tarifi

Erzurum mutfağının sevilen lezzetlerinden cağ kebabı, yumuşacık kuzu eti ve kendine özgü aromasıyla sofralarda öne çıkıyor. Peki, evde cağ kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla MasterChef cağ kebabı tarifi...

CAĞ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram kuzu eti (but veya sırt)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

Lavaş ekmeği

CAĞ KEBABI YAPILIŞI

Soğanı ince ince doğrayıp geniş bir kaba alın.

Üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

Soğanları elinizle ovarak yumuşamalarını sağlayın.

İnce dilimlenmiş kuzu etlerini soğanlı karışıma ekleyin.

Etlerin baharatlarla iyice harmanlanmasını sağlayın.

Kabın üzerini kapatın ve etleri buzdolabında en az 6 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Döküm tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın ve hafifçe yağlayın.

Marine edilmiş etleri tavaya yerleştirin.

Arada çevirerek dış yüzeyleri güzelce renk alana ve etler tamamen pişene kadar pişirin.

Pişen etleri şişlere geçirin.

Cağ kebabı sunumuna benzer bir görünüm elde etmek için etleri ince dilimler halinde kesebilirsiniz.

Hazırladığınız cağ kebabını sıcak lavaş ekmeğiyle birlikte servis edin.

Afiyet olsun!