Fırınsız, hamursuz 10 dakikada lavaş pizza tarifi
Pizza lezzetini dakikalar içinde yakalamak mümkün. Fırına gerek kalmadan, sadece lavaş kullanarak hazırlayabileceğiniz bu tarif, pratikliğiyle dikkat çekiyor.
Pizza isteyip uzun uzun hamur yoğurmakla uğraşmak istemeyenler için harika bir çözüm: Lavaş Pizza! Ne fırına ihtiyaç var ne de saatlerce beklemeye… Sadece 10 dakikada tava ya da fırında hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem pratik hem de lezzet garantili.
MALZEMELER
- 1 adet lavaş (büyük boy)
- 2 yemek kaşığı domates salçası veya ketçap
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Dilediğiniz pizza malzemeleri: sucuk, sosis, mantar, zeytin, mısır, biber, domates vs.
YAPILIŞI
Lavaşı teflon bir tavaya alın veya fırın tepsisine serin.
Salçayı zeytinyağı, kekik ve baharatlarla karıştırıp lavaşın üzerine sürün.
Üzerine bolca rendelenmiş kaşar ve sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.
Tava kullanıyorsanız kapağını kapatıp kısık ateşte kaşar eriyene kadar 5-6 dakika pişirin.
Fırında pişirecekseniz önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika yeterli.
Kaşar eriyip üzeri hafif kızardığında pizzanız hazır!
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