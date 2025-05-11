10 dakikada pamuk gibi poğaça tarifi: Çay saatlerinin vazgeçilmezi

Hamur yoğurmadan, mayalanma beklemeden sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik poğaça tarifi, çay saatlerine lezzet ve hız katıyor.

10 dakikada pamuk gibi poğaça tarifi: Çay saatlerinin vazgeçilmezi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:50

Ani gelen misafire, sabah kahvaltısına ya da canınız ev yapımı bir şeyler çektiğinde sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Hamur yoğurma derdi yok, mayalanma beklemek yok… Sadece karıştır, şekil ver ve fırına!

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • İsteğe göre iç harç: beyaz peynir, zeytin, patates püresi vs.

YAPILIŞI

Derin bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta beyazı, tuz ve şekeri alın. Güzelce karıştırın.

Kabartma tozunu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, içine dilediğiniz harçtan koyarak kapatın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, isterseniz susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.


Etiketler: #Poğaça #tarif

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