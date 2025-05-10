Osmanlı’dan günümüze efsane lezzet: Mutancana tarifi

Kuşbaşı et, kuru meyveler, badem ve bal… Osmanlı saray mutfağının en dikkat çekici yemeklerinden biri olan Mutancana, farklı tatların ahengini sunuyor.

Osmanlı’dan günümüze efsane lezzet: Mutancana tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:40

Osmanlı mutfağı, doğu ve batı lezzetlerini buluşturan zengin tarifleriyle tanınır. Bu mutfağın en dikkat çeken yemeklerinden biri olan Mutancana, kuzu eti ya da dana eti ile kuru meyvelerin birlikte pişirilmesiyle yapılır.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı kuzu ya da dana eti
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 soğan (doğranmış)
  • 1 çay bardağı kuru kayısı (ikiye bölünmüş)
  • 1 çay bardağı kuru erik (çekirdeksiz)
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 10–12 adet çiğ badem (kabuksuz)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 su bardağı et suyu (yoksa sıcak su)
  • Tuz, karabiber
  • 1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Tereyağını geniş bir tencerede eritip eti ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  2. Üzerine doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
  3. Kuru meyveleri (kayısı, erik, üzüm) ve bademleri ekleyin.
  4. Bal, tuz, karabiber ve çubuk tarçını ilave edin.
  5. Et suyunu döküp kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı şekilde yaklaşık 45 dakika pişirin.
  6. Etler yumuşayıp meyveler suyunu çekince ocaktan alın.
  7. Sade pilav eşliğinde sıcak servis yapın.

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