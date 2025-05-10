Osmanlı’dan günümüze efsane lezzet: Mutancana tarifi

Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:40

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:40

Osmanlı mutfağı, doğu ve batı lezzetlerini buluşturan zengin tarifleriyle tanınır. Bu mutfağın en dikkat çeken yemeklerinden biri olan Mutancana, kuzu eti ya da dana eti ile kuru meyvelerin birlikte pişirilmesiyle yapılır.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı kuzu ya da dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan (doğranmış)

1 çay bardağı kuru kayısı (ikiye bölünmüş)

1 çay bardağı kuru erik (çekirdeksiz)

1 çay bardağı kuru üzüm

10–12 adet çiğ badem (kabuksuz)

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı et suyu (yoksa sıcak su)

Tuz, karabiber

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı: