14.05.2026 11:47:00
Fit ve lezzetli atıştırmalık: Mercimek mücveri tarifi

Protein açısından zengin mercimek ve taptaze yeşilliklerle hazırlanan mercimek mücveri tarifi, hem hafif hem de doyurucu bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. İşte nefis mercimek mücveri tarifi...

Klasik mücver tariflerine farklı bir yorum getiren mercimek mücveri, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor. Haşlanmış mercimeğin baharatlar ve yeşilliklerle birleşmesiyle hazırlanan bu tarif, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla özellikle çay saatlerinin ve hafif akşam öğünlerinin favorisi olmaya aday. İşte nefis mercimek mücveri tarifi...

Image

MERCİMEK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

2 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 paket kabartma tozu (isteğe bağlı)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

MERCİMEK MÜCVERİ YAPILIŞI

Mercimeği haşlayıp süzün ve soğumaya bırakın.

Soğanı ince ince doğrayın veya rendeleyin.

Yeşillikleri ince kıyın.

Haşlanmış mercimeği bir kaba alın ve hafif ezerek püre haline getirin.

Üzerine soğan, yumurta, yeşillikler ve baharatları ekleyin.

Unu ve kabartma tozunu ilave ederek karıştırın.

Tavada yağı ısıtın ve kaşık yardımıyla karışımdan parçalar alıp kızartın.

Her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın.

Afiyet olsun!

