Tatlı krizlerine aromatik dokunuş: Tahinli sufle tarifi

Klasik sufle tariflerine farklı ve yoğun aromalı bir dokunuş yapmak isteyenler için tahinli sufle, mutfakta adeta yıldızlaşan tatlılardan biri oluyor. Tahinin hafif kavruk aroması, çikolatanın yoğun lezzetiyle birleşerek ortaya hem modern hem de geleneksel tatlar taşıyan enfes bir uyum çıkarıyor. İşte enfes tahinli sufle tarifi...

TAHİNLİ SUFLE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tahin

80 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

Kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

TAHİNLİ SUFLE YAPILIŞI

itter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Tahini ve eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin.

Un, kakao ve vanilini eleyerek ilave edin.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Dışı pişip içi hafif akışkan kaldığında fırından çıkarın.

Üzerine pudra şekeri ve susam serperek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!