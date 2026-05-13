Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı krizlerine aromatik dokunuş: Tahinli sufle tarifi

Tatlı krizlerine aromatik dokunuş: Tahinli sufle tarifi

13.05.2026 22:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tatlı krizlerine aromatik dokunuş: Tahinli sufle tarifi

Yoğun tahin aroması, akışkan kıvamı ve yumuşacık dokusuyla tahinli sufle tarifi, klasik tatlılardan sıkılanlar için farklı ve unutulmaz bir lezzet sunuyor. İşte enfes tahinli sufle tarifi...

Klasik sufle tariflerine farklı ve yoğun aromalı bir dokunuş yapmak isteyenler için tahinli sufle, mutfakta adeta yıldızlaşan tatlılardan biri oluyor. Tahinin hafif kavruk aroması, çikolatanın yoğun lezzetiyle birleşerek ortaya hem modern hem de geleneksel tatlar taşıyan enfes bir uyum çıkarıyor.  İşte enfes tahinli sufle tarifi...

Image

TAHİNLİ SUFLE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tahin

80 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

Kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

TAHİNLİ SUFLE YAPILIŞI

itter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Tahini ve eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin.

Un, kakao ve vanilini eleyerek ilave edin.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Dışı pişip içi hafif akışkan kaldığında fırından çıkarın.

Üzerine pudra şekeri ve susam serperek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #sufle #tatlı krizi

İlgili Haberler

Dışı çıtır içi yumuşacık enfes atıştırmalık: Tavuk kroket tarifi
Dışı çıtır içi yumuşacık enfes atıştırmalık: Tavuk kroket tarifi Altın renginde kızaran dış kaplaması ve yumuşacık tavuklu iç harcıyla tavuk kroket tarifi, hem çay saatlerinin hem de ana öğünlerin vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında yer alıyor. İşte nefis tavuk kroket tarifi...
Osmanlı mutfağının zirvesi: Hünkar beğendi tarifi
Osmanlı mutfağının zirvesi: Hünkar beğendi tarifi Köz patlıcanın dumanlı aromasıyla bütünleşen kadifemsi bir yatak ve üzerinde kendi suyunda lokum gibi pişmiş etler... Hünkâr Beğendi, sabrın ve zarafetin tabaktaki en görkemli imzasıdır.
Fransız Mutfağının derin mirası: Boeuf bourguignon
Fransız Mutfağının derin mirası: Boeuf bourguignon Dana etinin aromatik sebzeler, kekik ve defne yaprağıyla birlikte ağır ateşte pişerek kazandığı o yoğun, kadifemsi karakter. Boeuf bourguignon, sabrın ve malzemenin bir tencerede kurduğu en asil ittifaktır.