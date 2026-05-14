Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli tuzlu kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif olan kuru domatesli tuzlu kek, tuzlu atıştırmalık sevenlerin favorisi olmaya aday. Özellikle kuru domatesin hafif yoğun ve aromatik tadı, kekin yumuşacık dokusuyla birleşerek ortaya nefis bir lezzet çıkarıyor. İşte enfes tadıyla kuru domatesli tuzlu kek tarifi...

KURU DOMATESLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

8-10 adet kuru domates

Yarım çay bardağı doğranmış zeytin

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

KURU DOMATESLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Kuru domatesleri sıcak suda yumuşatıp küçük küçük doğrayın.

Yumurtaları derin bir kaba kırıp çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve baharatları ilave edin.

Peynir, kuru domates, zeytin ve maydanozu ekleyin.

Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.

Üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!