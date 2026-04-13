Formda kalanların gizli silahı: Yüksek proteinli chia ve kefirli fit kup tarifi

Spor sonrası kasları beslemek veya güne enerjik ama hafif bir başlangıç yapmak isteyenlerin en büyük sorunu, pratik ve doyurucu alternatifler bulamamak. Mutfakta saatler harcamadan, akşamdan hazırlayıp sabah dolaptan alıp çıkabileceğiniz bu sihirli tarif, hem sindirim sistemini düzenliyor hem de içerdiği yüksek proteinle kan şekerini dengeliyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Baz Karışım İçin:

1 su bardağı sade kefir

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı süzme bal

Protein Takviyesi İçin:

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (Şekersiz) veya yarım ölçek protein tozu

Süslemek ve Renklendirmek İçin:

Yarım muz (Dilimlenmiş)

4-5 adet taze çilek veya yaban mersini

1 tatlı kaşığı file badem veya şekersiz granola

ADIM ADIM TARİF

Akşamdan (veya tüketmeden en az 2 saat önce) geniş bir bardağa veya kavanoza kefiri alın. Üzerine chia tohumlarını ekleyin ve topaklanmaması için tel çırpıcıyla veya çatalla 1-2 dakika iyice karıştırın.

Karışımın içine balı ve eğer kullanıyorsanız fıstık ezmesini/protein tozunu ilave edip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız karışımın üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 15 dakika sonra dolaptan çıkarıp chia tohumlarının dibe çökmemesi için son bir kez daha karıştırın ve tekrar dolaba koyun. Chia tohumları kefiri çekecek ve puding kıvamını alacaktır.

Jelleşip puding kıvamı alan fit karışımınızı dolaptan çıkarın. Üzerine dilimlenmiş muzları ve taze çilekleri görsel bir şölen yaratacak şekilde dizin.

Servis etmeden hemen önce, o doyurucu çıtırtıyı hissetmek için en üste file bademleri veya şekersiz granolayı serpiştirin. Hem göze hem de kaslara hitap eden fit kupunuz hazır!