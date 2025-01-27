Fransız kraliyet lezzeti: Galette des Rois tarifi

Galette des Rois, yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda bir ritüel! Bu özel lezzeti yaparak, sofralarınıza hem Fransız mutfağının zarafetini hem de eğlenceli bir geleneği taşıyabilirsiniz.

Fransız kraliyet lezzeti: Galette des Rois tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:21

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan Galette des Rois, her yıl Ocak ayında Epifani Bayramı’nda tüketilen bir tatlıdır. Adı “Krallar Pastası” anlamına gelir ve içindeki gizli figür (fève) ile eğlenceli bir gelenek yaşatır: Kim figürü bulursa o günün kralı ya da kraliçesi olur! İster bu geleneği devam ettirmek için yapın, ister sadece bu lezzeti tatmak için, Galette des Rois sofralarınıza krallara layık bir hava katacak.

Malzemeler

Hamuru İçin:

  • 2 adet hazır milföy hamuru (yuvarlak formda)
  • Frangipane (Badem Dolgusu) İçin:
  • 100 g toz badem
  • 100 g toz şeker
  • 100 g tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşak)
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı badem özü (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı un

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı (parlaklık vermek için)

Hazırlık Aşamaları

Frangipane Hazırlığı:

Bir karıştırma kabında yumuşak tereyağını ve toz şekeri çırpın. Karışım kremsi bir kıvam alınca birer birer yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ardından toz badem, un ve badem özünü ekleyerek pürüzsüz bir dolgu elde edin.

Milföy Hamurunun Hazırlanması:

Hazır milföy hamurunun birini düz bir zemine serin. Üzerine badem dolgusu (frangipane) yayın. Kenarlardan yaklaşık 2 cm boşluk bırakmaya dikkat edin.

Figür Yerleştirme (Opsiyonel):

Eğer geleneksel hale uygun yapmak isterseniz, bir fève (küçük bir seramik figür ya da badem) yerleştirin.

Üst Hamuru Kapatma:

İkinci milföy hamurunu üzerine dikkatlice kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın, sızdırmamasına dikkat edin. Şık bir görünüm için bir çatal yardımıyla kenarlarına şekil verebilirsiniz.

Desen ve Üzeri İçin Hazırlık:

Bir bıçak yardımıyla üst yüzeyine çapraz çizgiler veya spiral desenler çizin. Ardından çırpılmış yumurta sarısını bir fırça yardımıyla üzerine sürün.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin.

Servis:

Fırından çıkarıp biraz ılımasını bekleyin. Ardından dilimleyerek servis yapın. Geleneklere uygun olarak, en küçük kişiye pastanın altına saklanmış figürü bulma şansı tanıyın!


Etiketler: #Galette des Rois

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