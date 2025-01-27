Hem doyurucu hem pratik: Patates tostu tarifi
Patates tostu, hem kahvaltılarda hem de gün içinde atıştırmalık olarak keyifle tüketilebilecek bir tarif. Deneyen herkesin bayılacağı bu pratik lezzeti mutlaka denemelisiniz!
Patates tostuyla henüz tanışmadıysanız, bu tarif favoriniz olmaya aday! Hem pratik hem de ekonomik olan bu lezzet, klasik tostlara alternatif arayanlar için harika bir seçenek. İşte patates tostunun kolay ve lezzet dolu tarifi:
Malzemeler
- 2 adet orta boy patates
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)
- Rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı: sucuk, salam veya beyaz peynir eklenebilir)
- Bir miktar sıvı yağ
Yapılışı
Patatesleri Hazırlayın
Patatesleri güzelce yıkayın ve soyun. Ardından rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Rendelenen patateslerin suyunu avuçlarınızla iyice sıkın ve bir kaba alın.
Karışımı Hazırlayın
Suyunu sıktığınız patateslerin üzerine yumurta, un, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyerek karıştırın. Karışımın tüm malzemelerle güzelce harmanlanmış olduğundan emin olun.
Tost Makinesinde Pişirme
Tost makinesini önceden ısıtın ve yüzeyini hafifçe yağlayın. Hazırladığınız patates karışımından bir miktar alarak tost makinesinin alt yüzeyine yayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve isteğe bağlı olarak başka malzemeler ekleyin. Ardından karışımın kalanını üstüne kapatın.
Kızartma İşlemi
Tost makinesini kapatın ve karışımın iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin. Ortalama 10-12 dakika içinde tostunuz hazır olacaktır.
Servis
Sıcak servis yapın ve dilimleyerek afiyetle tüketin. Yanında yoğurt veya ketçap-mayonez gibi soslarla lezzetini artırabilirsiniz.
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