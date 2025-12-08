Fransız mutfağından Krokan Bush tarifi: MasterChef Krokan Bush nasıl yapılır?

Kutlamaların gözdesi olan Croquembouche (Krokan Bush), profiterol toplarının karamelle birbirine yapıştırılmasıyla hazırlanıyor. İşte Fransız mutfağının en ihtişamlı tatlılarından Croquembouche (Krokan Bush) tarifi...
MALZEMELER
Profiterol topları için: (Pate a choux hamuru)
125 g tereyağı
1 su bardağı su
1 su bardağı un
4 adet yumurta
Bir tutam tuz
Kreması için:
3 su bardağı süt
1/2 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
Karamel için:
2 su bardağı toz şeker
3-4 yemek kaşığı su
Birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI
Tereyağı, tuz ve suyu tencerede kaynatın.
Kaynayınca unu ekleyin ve hızlıca karıştırarak toparlayın.
Ocaktan alıp 10 dakika soğutun.
Yumurtaları teker teker ekleyip mikserle pürüzsüz bir hamur elde edin.
Hamuru krema torbasına alın, yağlı kağıt serili tepsiye fındık büyüklüğünde sıkın.
200°C fırında 25 dakika pişirin.
Süt, şeker, yumurta, un ve nişastayı sürekli karıştırarak pişirin.
Koyulaştığında vanilyayı ekleyip soğumaya bırakın.
Profiterol toplarını alt kısmından delip krema ile doldurun.
Şeker, su ve limon suyunu tavaya alın.
Orta ateşte karıştırmadan amber renginde karamel oluşana kadar pişirin.
Çok koyulaşmadan ocaktan alın (yanarsa acı olur).
Doldurulmuş profiterolleri karamele batırarak birbirine yapıştırın.
Koni şeklinde kule yapın (taban geniş, üst dar).
Karamel ipleri yapmak için, tencereyi çatal yardımıyla tezgâh üzerinde hızlıca gezdirin ve tatlının çevresine ince ince sarın.