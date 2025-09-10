Fransız mutfağından öğle yemeği klasiği: Quiche

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 12:19:00
Fransa’nın en sevilen hamur işi yemeklerinden Quiche, öğle sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, farklı malzemelerle çeşitlendirilebiliyor. Yanında salata veya çorbayla servis edildiğinde tam bir öğün oluşturuyor.

Fransız mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden Quiche, öğle yemeğine zarif bir dokunuş katıyor. Çıtır hamur tabanına dökülen yumurta, krema ve peynir karışımı; sebze, et veya balıkla zenginleştirilerek fırında pişiriliyor. Özellikle Lorraine bölgesinden çıkan “Quiche Lorraine”, bugün pek çok ülkede öğle yemeğinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

QUICHE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 hazır tart hamuru (veya ev yapımı tuzlu tart hamuru)
  • 200 ml krema
  • 3 adet yumurta
  • 100 gr rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri
  • 100 gr pastırma veya bacon (küçük doğranmış)
  • Tuz, karabiber, muskat rendesi

Yapılışı

  1. Tart kalıbına hamuru yerleştirin, tabanına çatal ile delikler açın ve 10 dakika önceden pişirin.
  2. Pastırmayı tavada hafifçe kızartın.
  3. Bir kasede yumurta, krema, tuz, karabiber ve muskatı çırpın.
  4. Hamurun üzerine pastırma ve peyniri serpiştirin, üzerine yumurtalı karışımı dökün.
  5. 180 derece fırında 25–30 dakika, üstü kızarana kadar pişirin.
