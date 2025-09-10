Fransız mutfağından öğle yemeği klasiği: Quiche

Fransız mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden Quiche, öğle yemeğine zarif bir dokunuş katıyor. Çıtır hamur tabanına dökülen yumurta, krema ve peynir karışımı; sebze, et veya balıkla zenginleştirilerek fırında pişiriliyor. Özellikle Lorraine bölgesinden çıkan “Quiche Lorraine”, bugün pek çok ülkede öğle yemeğinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.
QUICHE TARİFİ
Malzemeler
- 1 hazır tart hamuru (veya ev yapımı tuzlu tart hamuru)
- 200 ml krema
- 3 adet yumurta
- 100 gr rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri
- 100 gr pastırma veya bacon (küçük doğranmış)
- Tuz, karabiber, muskat rendesi
Yapılışı
- Tart kalıbına hamuru yerleştirin, tabanına çatal ile delikler açın ve 10 dakika önceden pişirin.
- Pastırmayı tavada hafifçe kızartın.
- Bir kasede yumurta, krema, tuz, karabiber ve muskatı çırpın.
- Hamurun üzerine pastırma ve peyniri serpiştirin, üzerine yumurtalı karışımı dökün.
- 180 derece fırında 25–30 dakika, üstü kızarana kadar pişirin.