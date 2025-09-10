Fransız mutfağından öğle yemeği klasiği: Quiche

Fransız mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden Quiche, öğle yemeğine zarif bir dokunuş katıyor. Çıtır hamur tabanına dökülen yumurta, krema ve peynir karışımı; sebze, et veya balıkla zenginleştirilerek fırında pişiriliyor. Özellikle Lorraine bölgesinden çıkan “Quiche Lorraine”, bugün pek çok ülkede öğle yemeğinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

QUICHE TARİFİ

Malzemeler

1 hazır tart hamuru (veya ev yapımı tuzlu tart hamuru)

200 ml krema

3 adet yumurta

100 gr rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

100 gr pastırma veya bacon (küçük doğranmış)

Tuz, karabiber, muskat rendesi

Yapılışı