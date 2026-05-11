Fransız mutfağının çıtır lezzeti: Croque Monsieur tarifi

Fransa’nın klasik kafe lezzetlerinden biri olan Croque Monsieur, tostun en şık ve lezzetli halleri arasında gösteriliyor. İçerisindeki jambon ve eriyen peynirin uyumu sayesinde dünya çapında popüler hale gelen tarif, özellikle pratik ama doyurucu öğün arayanların favorisi oluyor. Fırında üzeri kızartılarak hazırlanan bu lezzet, dışı çıtır içi ise yumuşacık yapısıyla dikkat çekiyor.

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

2 dilim dana jambon

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Bir tutam muskat rendesi

YAPILIŞI

İlk olarak beşamel sosu hazırlayın. Küçük bir tavada tereyağını eritip unu kavurun. Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın. Kıvam alan sosa tuz, karabiber ve muskat rendesi ilave edin.

Ekmek dilimlerinin üzerine hazırlanan sostan ince bir tabaka sürün. Ardından jambon ve rendelenmiş peynir ekleyip diğer ekmek dilimiyle kapatın.

Hazırlanan tostların üzerine yeniden beşamel sos sürün ve bolca peynir serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.