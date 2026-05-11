Makarna yapmanın en eğlenceli hali: İtalyanların göz bebeği ev yapımı Gnocchi tarifi...

İtalyan mutfağının hamur işi konusundaki ustalığı tartışılmaz, ancak Gnocchi farklı bir kulvarda yarışır. İçindeki haşlanmış patatesin verdiği o eşsiz yumuşaklık, dışındaki hafif tırtıklı yapının sosu adeta bir sünger gibi tutmasını sağlar. İşte enfes Gnocchi tarifi...

MALZEMELER

Gnocchi Hamuru İçin:

3 adet büyük boy patates (Mümkünse sarı patates, nişasta oranı önemlidir)

1,5 - 2 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber (ve isteğe bağlı çok az muskat rendesi)

Sihirli Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1,5 su bardağı domates püresi (veya rendelenmiş domates)

Yarım çay bardağı makarna haşlama suyu

Taze fesleğen yaprakları

Üzeri için rendelenmiş Parmesan veya eski kaşar

ADIM ADIM İTALYAN TERAPİSİ

Patatesleri kabuklarıyla birlikte (içine su çekip hamuru cıvıklaştırmaması için) iyice yumuşayana kadar haşlayın. Henüz sıcakken kabuklarını soyun ve bir patates eziciyle (pürüzsüz olana kadar) iyice ezin. Ezdiğiniz patatesleri tezgaha yayıp ılınmasını bekleyin.

Ilınan patateslerin üzerine tuzu, karabiberi ve yumurta sarısını ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan ama çok da sert olmayan yumuşak bir hamur yoğurun. (Unu fazla koyarsanız lastik gibi sert olur, yumuşak bir doku hedeflenmelidir).

Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahta yuvarlayarak ince uzun şeritler (halat gibi) yapın. Bu şeritleri bıçakla yaklaşık 2 santimlik küçük yastıkçıklar halinde kesin.

Kestiğiniz hamurların üzerine bir çatalın tersiyle hafifçe bastırıp yuvarlayarak o meşhur Gnocchi tırtıklarını oluşturun. (Bu tırtıklar sosun makarnaya daha iyi tutunmasını sağlar).

Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Hazırladığınız Gnocchi'leri kaynayan suya atın. (İtalyan kuralı: Gnocchi'ler piştiğinde suyun yüzeyine çıkarlar). Yüzeye çıkanları bir kevgirle hemen alın.

Geniş bir tavada zeytinyağı ve sarımsakları hafifçe soteleyin. Domates püresini ve fesleğenleri ekleyip 3-4 dakika kaynatın. Haşladığınız Gnocchi'leri ve yarım çay bardağı makarna haşlama suyunu sosa ilave edip, makarnalar sosu çekene kadar 2 dakika birlikte pişirin. Üzerine peynir rendeleyerek dumanı tüterken servis yapın.