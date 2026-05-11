Sosyal medyanın yeni sevgilisi: Buharda pişen yumuşacık Çıtır Tavuklu Bao Bun tarifi...

Hamur işi denilince akla hep fırından çıkan kızarmış lezzetler gelse de, Uzak Doğu'nun buharda pişirme tekniği ezberleri tamamen bozuyor. Ortadan ikiye katlanmış, bembeyaz ve bulut gibi yumuşak bu hamurlar; içlerine konan çıtır tavuk, taze yeşillikler ve hafif tatlı/ekşi soslarla birleştiğinde ortaya tek lokmalık bir sanat eseri çıkıyor. İşte tarif...

MALZEMELER

Bulut Hamur (Bao) İçin:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık su (veya ılık süt)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Çıtır İç Harç İçin:

400 gram tavuk göğsü (Uzun şeritler halinde kesilmiş)

Bulamak için: 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber

Kızartmak için: Sıvı yağ

İmza Sos ve Süsleme:

3 yemek kaşığı mayonez ve 1 tatlı kaşığı acı sos (Sriracha vb.) karışımı

İnce dilimlenmiş mor lahana, taze soğan ve susam

ADIM ADIM UZAK DOĞU RÜZGARI

Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin. Un, tuz ve sıvı yağı ekleyerek pürüzsüz, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun gazını alın ve cevizden biraz büyük bezelere ayırın. Her bezeyi merdaneyle çay tabağı büyüklüğünde, çok ince olmayacak şekilde oval açın.

Açtığınız hamurların bir yüzüne fırçayla çok hafif sıvı yağ sürün ve ortadan ikiye (yarım ay şeklinde) katlayın. (Yağ sürmek, piştikten sonra ekmeklerin arasının kolayca açılmasını sağlar). Her bir hamurun altına kendi boyutunda kesilmiş küçük yağlı kağıt kareleri koyun.

Geniş bir tencerenin tabanına su koyup kaynatın. Üzerine buharda pişirme aparatını (veya metal bir süzgeci) yerleştirin. Hazırladığınız hamurları altındaki kağıtlarla birlikte aralıklı olarak dizin. Tencerenin kapağını havluya sarıp sıkıca kapatın. Buharda yaklaşık 12-15 dakika pişirin. (Piştiğinde bembeyaz ve puf puf olacaklar).

Un, nişasta ve baharatları bir kasede harmanlayın. Tavuk şeritlerini bu karışıma bulayıp kızgın yağda altın sarısı olana dek kızartın.

Buhardan çıkan sıcak ve yumuşak Bao ekmeklerinin arasını hafifçe aralayın. İçine hazırladığınız acılı mayonez sosundan sürün. Çıtır tavukları, mor lahanayı ve taze soğanı yerleştirip üzerine susam serperek ılık servis yapın.