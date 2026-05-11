Yumuşacık dokusuyla çay saatlerini tatlandıran lezzet: Elmalı bademli kek tarifi

Ev yapımı kek tarifleri arasında hem şık sunumuyla hem de nefis aromasıyla öne çıkan elmalı bademli kek, mutfağı mis gibi tarçın kokusuyla dolduruyor. Yumuşak dokulu kek harcına eklenen sulu elmalar ve kavrulmuş bademler, her dilimde ayrı bir lezzet şöleni sunuyor. İşte enfes tadıyla elmalı bademli kek tarifi...

ELMALI BADEMLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 adet orta boy elma

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı file badem

1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri

File badem

ELMALI BADEMLİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Elmaları soyup ince dilimleyin. Tarçın ve esmer şekerle harmanlayın.

Kek harcının yarısını yağlanmış kalıba dökün.

Elmalı karışımın bir kısmını yerleştirin.

Kalan harcı ekleyip üzerine tekrar elma dilimleri ve file badem serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!