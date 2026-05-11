Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yumuşacık dokusuyla çay saatlerini tatlandıran lezzet: Elmalı bademli kek tarifi

Yumuşacık dokusuyla çay saatlerini tatlandıran lezzet: Elmalı bademli kek tarifi

11.05.2026 16:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yumuşacık dokusuyla çay saatlerini tatlandıran lezzet: Elmalı bademli kek tarifi

Yumuşacık kek dokusu, tarçınlı elma aroması ve çıtır badem parçalarıyla hazırlanan elmalı bademli kek tarifi; çay saatlerinin en sevilen eşlikçisi olmaya aday. İşte enfes tadıyla elmalı bademli kek tarifi...

Ev yapımı kek tarifleri arasında hem şık sunumuyla hem de nefis aromasıyla öne çıkan elmalı bademli kek, mutfağı mis gibi tarçın kokusuyla dolduruyor. Yumuşak dokulu kek harcına eklenen sulu elmalar ve kavrulmuş bademler, her dilimde ayrı bir lezzet şöleni sunuyor. İşte enfes tadıyla elmalı bademli kek tarifi...

Image

ELMALI BADEMLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 adet orta boy elma

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı file badem

1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri

File badem

ELMALI BADEMLİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Elmaları soyup ince dilimleyin. Tarçın ve esmer şekerle harmanlayın.

Kek harcının yarısını yağlanmış kalıba dökün.

Elmalı karışımın bir kısmını yerleştirin.

Kalan harcı ekleyip üzerine tekrar elma dilimleri ve file badem serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #tatlı krizi #kek tarifi

İlgili Haberler

Sosyal medyanın yeni sevgilisi: Buharda pişen yumuşacık Çıtır Tavuklu Bao Bun tarifi...
Sosyal medyanın yeni sevgilisi: Buharda pişen yumuşacık Çıtır Tavuklu Bao Bun tarifi... Son günlerde lüks sokak lezzetleri menülerini süsleyen, puf puf bulut gibi dokusuyla akılları baştan alan Tayvan harikası "Bao Bun" (Buharda Pişmiş Ekmek) ev mutfaklarına giriyor! İçindeki çıtır çıtır tavuk ve özel sosuyla zıtlıkların o muazzam uyumunu sunan bu tarif, fırın kullanmadan harikalar yaratmak isteyenlerin yeni takıntısı olacak...
Makarna yapmanın en eğlenceli hali: İtalyanların göz bebeği ev yapımı Gnocchi tarifi...
Makarna yapmanın en eğlenceli hali: İtalyanların göz bebeği ev yapımı Gnocchi tarifi... Dışarıdaki şık İtalyan restoranlarında menünün en havalı ismi olan "Gnocchi"nin (Niyokki) aslında sadece patates ve unla yapılan bir başyapıt olduğunu biliyor muydunuz? Hazır makarnaları unutturacak, elinizde hamura şekil verirken adeta terapi gibi gelecek bu efsanevi lezzet, fesleğenli domates sosuyla buluştuğunda akşam yemeğinizi bir Roma tatiline dönüştürecek.
Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi
Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi Doğal tatlandırıcı olarak kullanılan pekmezin yoğun aromasıyla hazırlanan pekmezli kurabiye tarifi, kıyır kıyır dokusu ve nostaljik lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya geliyor. İşte enfes tadıyla pekmezli kurabiye tarifi...