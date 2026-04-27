Fransız mutfağının efsanesi: Creme Brulee

Mutfak literatüründe "yanık krema" olarak tanımlanan Crème Brûlée, kökenleri 17. yüzyıla kadar uzanan bir gastronomi ikonudur. Onu sıradan pudinglerden veya fırın sütlaçtan ayıran en temel fark, içeriğindeki yüksek yağ oranı (sadece krema ve yumurta sarısı) ve servis edilmeden hemen önce pürmüzle yakılan o karakteristik "şeker zırhı"dır.

CREME BRULEE TARİFİ

Malzemeler

500 ml sıvı krema (%35 yağlı, taze)

5 adet büyük boy yumurta sarısı (Oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı toz şeker (Krema harcı için)

1 adet çubuk vanilya (Veya 1 tatlı kaşığı kaliteli vanilya özütü)

Üzeri İçin: 4-5 yemek kaşığı esmer şeker veya toz şeker (Karamelize etmek için)

Yapılışı