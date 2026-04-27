Fransız mutfağının efsanesi: Creme Brulee

Mutfak literatüründe "yanık krema" olarak tanımlanan Crème Brûlée, kökenleri 17. yüzyıla kadar uzanan bir gastronomi ikonudur. Onu sıradan pudinglerden veya fırın sütlaçtan ayıran en temel fark, içeriğindeki yüksek yağ oranı (sadece krema ve yumurta sarısı) ve servis edilmeden hemen önce pürmüzle yakılan o karakteristik "şeker zırhı"dır.
CREME BRULEE TARİFİ
Malzemeler
- 500 ml sıvı krema (%35 yağlı, taze)
- 5 adet büyük boy yumurta sarısı (Oda sıcaklığında)
- Yarım su bardağı toz şeker (Krema harcı için)
- 1 adet çubuk vanilya (Veya 1 tatlı kaşığı kaliteli vanilya özütü)
- Üzeri İçin: 4-5 yemek kaşığı esmer şeker veya toz şeker (Karamelize etmek için)
Yapılışı
- Kremayı bir tencereye alın. Çubuk vanilyayı boyuna ikiye bölüp içindeki tohumları kremanın içine kazıyın, çubuğun kendisini de tencereye atın. Kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın (kaynatmayın!) ve ardından ocağı kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın.
- Geniş bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri, karışım hafifçe beyazlaşana kadar çırpın. Dikkat: Çok fazla çırpıp köpürtmeyin, aksi takdirde tatlının içinde hava kabarcıkları oluşur; biz pürüzsüz bir doku istiyoruz.
- Sıcak kremayı (içindeki vanilya çubuğunu çıkararak) yavaş yavaş, ince bir sicim gibi yumurtalı karışıma dökün. Bu sırada yumurtaların "pişmemesi" için sürekli ve nazikçe karıştırın.
- Karışımı ince bir süzgeçten geçirin (bu, olası topakları ve köpükleri eler). Ardından karışımı fırına dayanıklı alçak porselen kaplara (ramekin) paylaştırın.
- Kapları derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, kapların yarısına gelecek kadar sıcak su doldurun. Bu teknik, kremanın fırında doğrudan ısıya maruz kalıp kesilmesini önler.
- 150°C derece önceden ısıtılmış fırında, kenarları sabitleşmiş ancak ortası bir jöle gibi hafifçe sallanır kıvamda kalana dek yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tatlıları oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. En az 4-6 saat (ideal olanı bir gece) soğuması, dokusunun oturması için teknik bir zorunluluktur.
- Servis etmeden hemen önce, üzerlerine ince bir tabaka şeker serpin. Bir mutfak pürmüzü (meşale) yardımıyla şekeri yakarak kehribar rengi, sert bir kristal tabaka oluşturun.