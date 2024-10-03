Orta Asya mutfağının gözdesi: Türkmen pilavı tarifi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:12

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:12

Türkmen pilavı, Orta Asya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olup zengin malzemeleri ve yoğun aromasıyla damakları şenlendiriyor. Özellikle özel günlerde ve misafir sofralarında sıklıkla tercih edilen Türkmen pilavı, havuç ve kuzu etiyle hazırlanan doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Şimdi, Türkmen kültürünün en lezzetli yemeklerinden birine, Türkmen pilavı tarifine göz atalım

Malzemeler

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

2 su bardağı pirinç

3 adet büyük boy havuç

2 adet soğan

1 su bardağı sıvı yağ veya kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Pirinci tuzlu suda yaklaşık 30 dakika bekletin, ardından iyice yıkayıp süzün.

Geniş bir tencereye sıvı yağı koyun ve kuşbaşı doğranmış kuzu etini ekleyerek yüksek ateşte iyice kavurun. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Etler kızardıktan sonra, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Havuçları jülyen şeklinde doğrayın ve tencereye ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika kavurun.

Üzerine sıcak suyu ilave edin ve baharatları (tuz, karabiber, kimyon) ekleyin. Etler tamamen pişene kadar suyun kaynamasını sağlayın.

Suyu kaynayan karışıma yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav suyunu çektikten sonra tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 15 dakika dinlendirin.