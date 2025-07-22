Fransız mutfağının hafif lezzeti: Ratatouille tarifi

Fransız mutfağının Provence bölgesinden dünyaya yayılan Ratatouille, sadece bir sebze yemeği değil, adeta bir sunum şölenidir. Zeytinyağında sote edilen patlıcan, kabak, domates ve biber gibi yaz sebzeleriyle yapılan bu tarif, hem sıcak hem de ılık olarak tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında hafif ama besleyici bir öğle yemeği alternatifi arayanların gözdesi olmayı sürdürüyor. Üstelik glutensiz ve vegan olmasıyla da öne çıkıyor.
RATATOUILLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet büyük patlıcan
- 2 adet kabak
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Taze fesleğen (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Tüm sebzeleri halka halka, ince ve eşit şekilde doğrayın.
- Soğanı ve sarımsağı küçük doğrayarak zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin.
- Fırın kabına sotelenmiş karışımı yayın.
- Üzerine halka halka doğradığınız patlıcan, kabak, domates ve biberleri sıralı ve görsel olarak hoş bir şekilde dizin.
- Üzerine zeytinyağı gezdirin, tuz, karabiber ve kekik serpin.
- Fırının üst kısmını alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin.
- Folyoyu çıkarıp 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından aldıktan sonra taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edin.