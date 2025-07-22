Fransız mutfağının hafif lezzeti: Ratatouille tarifi

Fransız mutfağının Provence bölgesinden dünyaya yayılan Ratatouille, sadece bir sebze yemeği değil, adeta bir sunum şölenidir. Zeytinyağında sote edilen patlıcan, kabak, domates ve biber gibi yaz sebzeleriyle yapılan bu tarif, hem sıcak hem de ılık olarak tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında hafif ama besleyici bir öğle yemeği alternatifi arayanların gözdesi olmayı sürdürüyor. Üstelik glutensiz ve vegan olmasıyla da öne çıkıyor.

RATATOUILLE TARİFİ

Malzemeler

1 adet büyük patlıcan

2 adet kabak

2 adet domates

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Taze fesleğen (isteğe bağlı)

Yapılışı