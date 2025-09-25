Fransız mutfağının klasiği: Pratik kruvasan tarifi

Kahvaltı sofralarına şıklık katan kruvasan, çıtır dışı ve yumuşacık iç dokusuyla dünya mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Pastanelerde sıkça tercih edilen bu lezzeti, doğru teknik ve birkaç püf noktasına dikkat ederek evde de hazırlayabilirsiniz. İster sade, ister çikolata veya peynir dolgulu yapabileceğiniz kruvasanlar, çayın ya da kahvenin yanına harika bir eşlikçi olacak. Peki, Fransız mutfağının klasiği olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, pratik kruvasan tarifi...
Malzemeler (8–10 adet için)
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (10 g)
- 250 g soğuk tereyağı (kat araları için)
- 1 yumurta sarısı (üzeri için)
Yapılışı
- Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.
- Un ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru açın, içine ince dilimlenmiş soğuk tereyağı sürün ve katlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak kat kat hamur elde edin.
- Hamuru ince açıp üçgen parçalar kesin.
- Her üçgeni geniş kısmından başlayarak uca doğru rulo yapın.
- Şekil verdiğiniz kruvasanları tepsiye dizin, üzerini örtüp 30 dakika mayalandırın.
- Üzerine yumurta sarısı sürün, önceden ısıtılmış 190°C fırında 20–25 dakika pişirin.