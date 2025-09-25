Fransız mutfağının klasiği: Pratik kruvasan tarifi

Kahvaltı sofralarına şıklık katan kruvasan, çıtır dışı ve yumuşacık iç dokusuyla dünya mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Pastanelerde sıkça tercih edilen bu lezzeti, doğru teknik ve birkaç püf noktasına dikkat ederek evde de hazırlayabilirsiniz. İster sade, ister çikolata veya peynir dolgulu yapabileceğiniz kruvasanlar, çayın ya da kahvenin yanına harika bir eşlikçi olacak. Peki, Fransız mutfağının klasiği olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, pratik kruvasan tarifi...

Malzemeler (8–10 adet için)

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

250 g soğuk tereyağı (kat araları için)

1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı