Fransız mutfağının nefis lezzeti: Ev yapımı cream puff tarifi

Fransız mutfağının sevilen tatlılarından biri olan Cream Puff, hem şık sunumuyla hem de hafif lezzetiyle gönülleri fethediyor. Profiterol ya da eklerle akraba sayılabilecek bu lezzet, özel günlerden çay saatlerine kadar her sofraya çok yakışıyor. Üstelik yapımı da düşündüğünüz kadar zor değil! Gelin, evde enfes Cream Puff hazırlamanın püf noktalarına birlikte bakalım.

CREAM PUFF TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

Kreması için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet yumurta

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın:

Bir tencereye su ve tereyağını alın, kaynamaya başlayınca bir tutam tuz ekleyin. Kaynadığında unu ekleyip hızlıca karıştırın. Hamur toparlanıp top halini alınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları ekleyin:

Hamur ılınınca, yumurtaları teker teker ekleyin ve mikserle iyice çırpın. Hamur pürüzsüz ve akışkan bir kıvama gelmeli.

Şekil verip pişirin:

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına koyun ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak ceviz büyüklüğünde sıkın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, altın sarısı olana kadar pişirin.

Kremayı hazırlayın:

Bir tencerede süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurtayı iyice çırpın. Karışımı orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca vanilini ekleyip soğumaya bırakın.

Doldurun:

Soğuyan pufların ortasını kesin veya alt kısmından delik açın, kremayı sıkma torbasıyla içine doldurun.

Servis:

Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın. İsteğe göre çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz.