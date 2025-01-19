Fransız mutfağının saklı lezzeti: Clafoutis tarifi
Fransız mutfağının az bilinen tatlılarından biri olan Clafoutis, mevsim meyveleriyle yapılan, puf puf dokusuyla dikkat çeken hafif bir tatlı. Özellikle vişneli versiyonu tatlı severleri büyülüyor!
Fransız mutfağı dendiğinde akla ilk olarak makaron, kruvasan ya da crème brûlée gelse de, Clafoutis adında az bilinen bir tatlı, mutfağın zarif ve pratik yönünü yansıtıyor. Kökeni Fransa’nın Limousin bölgesine dayanan Clafoutis, tatlı hamur karışımı ile meyvelerin birleşiminden oluşan fırınlanmış bir lezzet. Geleneksel olarak vişneyle yapılan bu tatlı, hafif ve doğal tadıyla tatlı severlerin yeni favorisi olabilir.
CLAFOUTIS TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 paket vanilya
- Bir tutam tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı (tepsiyi yağlamak için)
- Pudra şekeri (servis için)
Yapılışı:
- Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın.
- Fırın kabınızı tereyağı ile yağlayın.
- Yumurtaları derin bir kaba alın ve çırpın.
- Üzerine toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.
- Süt, un, vanilya ve bir tutam tuzu ekleyerek pürüzsüz bir hamur karışımı elde edin.
- Çekirdekleri çıkarılmış vişneleri yağladığınız fırın kabının tabanına eşit şekilde yayın.
- Hazırladığınız hamur karışımını vişnelerin üzerine dökün.
- 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan Clafoutis’in üzerine pudra şekeri serpin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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