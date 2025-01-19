Fransız mutfağının saklı lezzeti: Clafoutis tarifi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:56

Güncelleme: 19.01.2025 - 18:56

Fransız mutfağı dendiğinde akla ilk olarak makaron, kruvasan ya da crème brûlée gelse de, Clafoutis adında az bilinen bir tatlı, mutfağın zarif ve pratik yönünü yansıtıyor. Kökeni Fransa’nın Limousin bölgesine dayanan Clafoutis, tatlı hamur karışımı ile meyvelerin birleşiminden oluşan fırınlanmış bir lezzet. Geleneksel olarak vişneyle yapılan bu tatlı, hafif ve doğal tadıyla tatlı severlerin yeni favorisi olabilir.

CLAFOUTIS TARİFİ

Malzemeler:

500 gram vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı (tepsiyi yağlamak için)

Pudra şekeri (servis için)

Yapılışı: