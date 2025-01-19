Sokak lezzetini eve taşıyın: Evde kumpir tarifi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 19.01.2025 - 13:16

Evde kumpir yapmak, hem pratik hem de yaratıcı bir deneyim sunar. Bu tarifle, dışarıda yediğiniz lezzeti aratmayacak, hatta kendi dokunuşlarınızla daha da güzelleştirecek bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Ana Malzemeler:

4 adet büyük boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

İç Malzemeler (isteğe bağlı):

Garnitür (bezelye, havuç, mısır)

Sosis (küçük doğranmış ve hafifçe kızartılmış)

Siyah ve yeşil zeytin (doğranmış)

Turşu (doğranmış)

Rus salatası

Ketçap ve mayonez

Acı sos (isteğe bağlı)

Yapılışı

Patatesleri Hazırlayın:

Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte fırında pişirin. 200°C’de yaklaşık 60 dakika pişirmek yeterlidir. Patateslerin içi tamamen yumuşayana kadar pişmesi önemlidir.

Patateslerin İçini Hazırlayın:

Fırından çıkan patateslerin üzerine bıçakla bir kesik atın ve iç kısmını kaşık yardımıyla hafifçe ezin. Tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek iyice karıştırın. Patatesin sıcağı, kaşarın erimesini sağlayacaktır.

Malzemeleri Ekleyin:

Hazırladığınız patatesin içine dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Sıcak patatesin üzerine garnitür, sosis, zeytin ve turşu gibi lezzetleri yerleştirin.

Sosları Ekleyin:

Ketçap, mayonez ve acı sos gibi soslarla kumpirinizi zenginleştirin.

Servis Edin:

Hazırladığınız kumpiri sıcak olarak servis edin. Yanında bir bardak ayran ya da soğuk bir içecekle harika bir öğün hazırlamış olacaksınız.