Fransız pastanelerinin klasik lezzeti: Flan pâtissier tarifi

Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Flan Pâtissier, yumuşacık kreması ve hafif yanık üst tabakasıyla hem göze hem damağa hitap eden bir pastane klasiğidir. Kısaca “Parisian Flan” olarak da bilinen bu tatlı, aslında fırında pişirilen yoğun bir muhallebi tartıdır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kıvam garantili bir Flan Pâtissier tarifi:

MALZEMELER

Hamuru (Pâte Brisée veya tart hamuru) için:

250 g un

125 g tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1 yumurta

50 g toz şeker

1 tutam tuz

2–3 yemek kaşığı soğuk su (gerektikçe)

Dolgusu için:

1 litre süt (tam yağlı)

200 g toz şeker

4 yumurta

2 yemek kaşığı mısır nişastası

60 g un

1 yemek kaşığı vanilya özütü veya 1 paket vanilin

YAPILIŞI

1. Hamuru hazırlayın:

Un, toz şeker ve tuzu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar ovalayın. Yumurtayı ekleyin ve gerekirse soğuk su ekleyerek kısa sürede toparlayın. Hamuru streç filme sararak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

2. Tart tabanını pişirmeye hazırlayın:

Hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane ile açın ve kelepçeli kalıbın tabanına ve kenarlarına yerleştirin. Kenarlardan taşan fazlalıkları alın. Hamurun üzerine yağlı kağıt serin ve bakliyat veya ağırlık koyarak 180 °C’de 15 dakika ön pişirme yapın.

3. Krema dolguyu hazırlayın:

Bir tencerede sütü kaynamaya yakın hale getirin. Ayrı bir kapta yumurtalar, toz şeker, un ve nişastayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Sıcak sütü azar azar karışıma ilave ederek temperleyin (yumurtaların pişmesini önlemek için). Ardından karışımı tekrar tencereye alın ve koyulaşana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Vanilyayı ekleyin.

4. Fırında pişirme:

Hazırladığınız kremayı tart tabanına dökün ve spatula ile düzeltin. 180 °C’de yaklaşık 35–40 dakika pişirin. Üzeri hafif yanık, altın sarısı bir renk almalıdır.

5. Dinlendirme:

Fırından çıkan Flan Pâtissier’i oda sıcaklığına geldikten sonra en az 2–3 saat (mümkünse bir gece) buzdolabında dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.

SERVİS VE PÜF NOKTALARI

Flan, soğuduktan sonra kıvamını bulur; bu yüzden acele etmeyin.

Dolguda tam yağlı süt kullanmak, daha kremsi bir doku sağlar.

İsteğe bağlı olarak dolguda portakal kabuğu rendesi veya karamelize şeker de kullanabilirsiniz.