Yunan mutfağının zamanı aşan lezzeti: Stifado tarifi

Yunan mutfağının az bilinen ama damaklarda iz bırakan lezzetlerinden Stifado, kırmızı et, soğan ve baharatlarla hazırlanan geleneksel bir güveç yemeğidir. Uzun pişirme süresi ve özel baharat karışımı, bu yemeği gerçek bir ziyafete dönüştürüyor. İşte, Stifado tarifi...

Yunan mutfağının zamanı aşan lezzeti: Stifado tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:10

Yunan mutfağı, zengin tarihi ve çeşitliliğiyle tanınsa da bazı tarifler, zaman içinde gölgede kalmıştır. Bu yemeklerden biri olan Stifado, özellikle kış aylarında sofraları şenlendiren, doyurucu ve yoğun aromalı bir güveçtir. Yunanistan’ın dağlık bölgelerinde sıkça yapılan bu yemek, etin uzun süre pişirilmesiyle elde edilen derin lezzeti ve soğanla zenginleşen tadı ile fark yaratıyor. İşte, Stifado tarifi...

STİFADO TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg dana eti (iri küpler halinde doğranmış)
  • 500 gr arpacık soğanı (soyulmuş)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 400 gr domates püresi (konserve veya taze)
  • 1 su bardağı kırmızı şarap
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı su
  • Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Yapılışı:

Eti Hazırlayın: Zeytinyağını derin bir tencerede ısıtın ve dana etini ekleyin. Etin her iki tarafı da güzelce kızarıncaya kadar çevirin. Ardından etleri tencereden çıkarın.

Soğanları Soteleyin: Aynı tencereye arpacık soğanlarını ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte soteleyin.

Baharatları ve Domatesi Ekleyin: Soğanların üzerine defne yaprağı, tarçın, yenibahar, domates salçası ve domates püresini ekleyin. İyice karıştırın ve birkaç dakika pişirin.

Eti ve Sıvıları Ekleyin: Tencereye kızarttığınız eti geri ekleyin. Ardından kırmızı şarap, sirke ve suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte 2-3 saat boyunca, et yumuşayıncaya kadar pişirin.

Servis: Stifado’yu sıcak olarak servis edin. Yanında patates püresi veya pilavla sunabilirsiniz.


Etiketler: #Yunan Mutfağı #tarif #yemek

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