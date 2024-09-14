Japon mutfağının sıcak ve doyurucu lezzeti: Sukiyaki tarifi
Sukiyaki, Japon mutfağının geleneksel sıcak tencere yemeklerinden biri olup, ince dilimlenmiş et, sebzeler ve tofu ile zenginleştirilmiş bir lezzet şölenidir. Tatlı ve tuzlu bir sos ile pişirilen bu yemek, özellikle soğuk kış aylarında Japon sofralarının vazgeçilmezidir.
Japonya’nın sıcak tencere yemeklerinden biri olan Sukiyaki, aile ve arkadaşlarla paylaşılarak yenen bir yemek olmasının yanı sıra, derin ve zengin tatlarıyla bilinir. Tatlı-soya bazlı bir sosla pişirilen ince dilimlenmiş sığır eti, sebzeler, tofu ve mantarlarla dolu bu yemek, Japonya’da özellikle kış aylarında tercih edilir. Sukiyaki, hem geleneksel restoranlarda hem de evde yapılan bir yemek olarak Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.
SUKİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 400 gr ince dilimlenmiş sığır eti
- 1 su bardağı soya sosu
- 1/2 su bardağı mirin (Japon tatlı pirinç şarabı)
- 1/2 su bardağı şeker
- 4 su bardağı dashi (balık suyu)
- 200 gr tofu (sert, dilimlenmiş)
- 1 demet yeşil soğan (uzunlamasına kesilmiş)
- 1 paket enoki mantarı (veya shiitake mantarı)
- 1 demet ıspanak (temizlenmiş)
- 1 su bardağı shirataki (Japon pirinç makarnası)
- 2 adet yumurta (isteğe bağlı, çiğ servis)
Yapılışı:
- Soya sosu, mirin, şeker ve dashi’yi bir tencereye alın ve şeker tamamen eriyene kadar kısık ateşte karıştırın. Bu sos, Sukiyaki’nin tatlı-tuzlu temel lezzetini oluşturacaktır.
- İnce dilimlenmiş eti, tofu, yeşil soğan, mantar ve ıspanağı ayrı ayrı hazırlayın. Malzemeler bir arada pişirileceği için hepsi eşit büyüklükte olmalıdır.
- Sukiyaki tenceresinde veya geniş bir tavada az miktarda yağ ısıtın. İnce dilimlenmiş sığır etini ekleyin ve hafifçe kızartın. Et pişerken sosu üzerine dökün.
- Et piştikten sonra tofu, mantar, yeşil soğan, ıspanak ve shirataki makarnasını ekleyin. Tüm malzemeler sosla pişene kadar kısık ateşte yavaşça karıştırın.
- Sukiyaki’yi sıcak olarak servis edin. Japonya’da bu yemek bazen çiğ yumurtaya batırılarak yenir, ancak bu isteğe bağlıdır.
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