Japon mutfağının sıcak ve doyurucu lezzeti: Sukiyaki tarifi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:37

Japonya’nın sıcak tencere yemeklerinden biri olan Sukiyaki, aile ve arkadaşlarla paylaşılarak yenen bir yemek olmasının yanı sıra, derin ve zengin tatlarıyla bilinir. Tatlı-soya bazlı bir sosla pişirilen ince dilimlenmiş sığır eti, sebzeler, tofu ve mantarlarla dolu bu yemek, Japonya’da özellikle kış aylarında tercih edilir. Sukiyaki, hem geleneksel restoranlarda hem de evde yapılan bir yemek olarak Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.

SUKİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

400 gr ince dilimlenmiş sığır eti

1 su bardağı soya sosu

1/2 su bardağı mirin (Japon tatlı pirinç şarabı)

1/2 su bardağı şeker

4 su bardağı dashi (balık suyu)

200 gr tofu (sert, dilimlenmiş)

1 demet yeşil soğan (uzunlamasına kesilmiş)

1 paket enoki mantarı (veya shiitake mantarı)

1 demet ıspanak (temizlenmiş)

1 su bardağı shirataki (Japon pirinç makarnası)

2 adet yumurta (isteğe bağlı, çiğ servis)

Yapılışı: