Friends’in efsane karakteri Joey’nin sandviç tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:40

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:40

Friends dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan Joey Tribbiani'nin en büyük aşkı, sandviçleriydi! Joey’nin sandviçlere olan tutkusu dizide birçok eğlenceli sahneye ilham oldu. Şimdi, siz de Joey’nin iştahını kabartan, dolu dolu malzemelerle hazırlanan lezzetli bir sandviç yaparak Friends ruhunu mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

Malzemeler

Sandviç için:

2 dilim ciabatta, baget veya ekşi maya ekmeği

4 dilim dana füme (veya istediğiniz bir şarküteri eti)

2 dilim cheddar peyniri

2 dilim mozzarella peyniri

2 yaprak marul

3-4 dilim domates

4-5 dilim salatalık turşusu

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

Ekmekleri Hazırlayın:

Ciabatta veya tercih ettiğiniz ekmeği ikiye kesin. İç kısmını hafifçe tereyağı ile yağlayın.

Tavada veya fırında ekmeklerin iç kısmını hafifçe kızartarak çıtır bir doku elde edin.

Sosları Sürün:

Ekmeklerin alt dilimine mayonez, üst dilimine hardal sürerek lezzet katmanını oluşturun.

Katmanları Ekleyin:

Ekmek dilimlerinin arasına sırasıyla dana füme, cheddar peyniri, mozzarella peyniri, marul, domates ve salatalık turşusunu yerleştirin.

Dilerseniz ek olarak avokado dilimleri veya sotelenmiş mantar da ekleyebilirsiniz.

Pişirme (Opsiyonel):

Sandviçinizi daha da lezzetli hale getirmek için bir tost makinesi veya tavada hafifçe bastırarak peynirlerin erimesini sağlayabilirsiniz.

Servis:

Sandviçinizi çapraz şekilde keserek sunuma hazırlayın. Yanında patates kızartması veya cips ile servis ederek tam bir Joey ziyafeti yapabilirsiniz.