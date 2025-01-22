Sevdiklerinizi şımartmanın en tatlı hali: Cupcake buketi tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:47

Sevdiklerinizi mutlu etmenin yaratıcı ve lezzetli bir yolu mu arıyorsunuz? Cupcake buketi, hem göze hem de damağa hitap eden eşsiz bir seçenek! Renkli ve özenle hazırlanmış bu tatlı sürpriz, özel günlerden sıradan anlara kadar her fırsatta sevdiklerinizi şımartmanın mükemmel bir yolu. İşte, adım adım cupcake buketi hazırlama tarifi...

CUPCAKE BUKETİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İsteğe göre kakao veya renkli gıda boyası

Süsleme için:

Çeşitli renklerde şeker hamurları

Çikolata sosu veya beyaz çikolata

Renkli şekerlemeler

Kekleri yerleştirmek için tahta çubuklar

Buket düzenlemesi için strafor, kurdele ve hediye paketi malzemeleri

CUPCAKE BUKETİ YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Karışım köpük kıvamına gelince süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Homojen bir hamur elde edene kadar çırpın.

İsterseniz karışıma kakao veya gıda boyası ekleyerek renkli kekler hazırlayabilirsiniz.

Muffin kalıplarını yağlayarak kek hamurunu eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Keklerin iyice soğumasını bekleyin.

Soğuyan kekleri tahta çubuklara dikkatlice geçirin.

Şeker hamuruyla istediğiniz şekilleri yaparak keklerin üzerine yerleştirin veya çikolata sosuna batırarak renkli şekerlemelerle süsleyin.

Keklerin uçlarını strafora sabitleyerek düzenleyin.

Süslediğiniz kekleri bir buket görünümünde düzenleyin.

Straforu renkli bir hediye paketiyle kaplayarak şık bir zemin oluşturabilirsiniz.

Keklerin etrafına kurdeleler ekleyerek daha estetik bir görünüm elde edin.

İsterseniz buketi taze çiçeklerle de süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!